El nuevo negocio de una ex muy polémica de Gran Hermano por el que pasan cada día más de 100.000 personas

¿Eres amante de Gran Hermano? Seguro que recuerdas con cariño las primeras ediciones de este programa, uno de los más vistos de la historia de la televisión en España. Un reality que encerraba en un chalet a diferentes concursantes anónimos para grabar su día a día en el encierro hasta su expulsión o hasta que terminara el programa.

Con un ganador, que se llevaba un importante premio económico además de la promoción interna en diferentes realities ajenos al propio GH en el universo Telecinco, fue consolidándose con el paso de ediciones.

Una de las más recordadas por los seguidores del programa fue GH3, en 2002. Dio su comienzo el 4 de abril de aquel año y terminó a mediados de julio, siendo Javito García el campeón de la edición. Por detrás, Patricia quedó en segundo lugar y Kiko en tercero. Javito se llevó un premio de 300.000 euros. Seguro que recuerdas aquella edición por diferentes cosas.

Comenzaron 1 concursantes, pero uno de ellos tuvo que abandonar la casa por la grave enfermedad de su abuelo durante su emisión. Se marchó del plató para irse a despedir de su familiar, motivo por el cual tuvo que ingresar en la casa una reservada elegida por el público.

Las novedades del mítico GH3

Entre las novedades de aquella edición, presentada por Pepe Navarro en las galas semanales y por Paula Vázquez en los resúmenes diarios, se encontraron:

Una suite

Una cuadra

Radio, en la que todos los concursantes realizaban cada noche un programa

La historia de Raquel Morillas en Gran Hermano 3

Ya ha llovido mucho desde entonces, pero seguro que recuerdas a Raquel Morillas, una de las concursantes más polémicas de aquella edición. Dentro del programa mantuvo una relación con Noemí Ungría, compañera en Guadalix. Relación que se consolidaba tras el programa a la par que lo hacía su fama, participando en diferentes programas y siendo una habitual en los espacios de tertulia de los realities. Podría decir que hizo una carrera estable en la televisión, colaborando en diferentes magazines de la época.

La de vueltas que da la vida, eso sí, porque cuando Raquel estaba en su mejor momento sufrió un grave accidente de coche, en 2003. Tanto ella como su pareja, Noemí, sufrieron las secuelas de un golpe que pudo ser mortal. Ambas salieron adelante, pero Raquel fue la peor parada: tiene una discapacidad física reconocida.

Raquel confesó, tiempo atrás, en un Deluxe que sufrió las secuelas del siniestro. Le costó mucho aceptar esos cambios y fruto de esa oscura etapa en su vida sufrió problemas de ludopatía. Todo eso quedó atrás.

También terminó su relación con Noemí. De hecho, de eso prefirió no hablar mucho en el Deluxe comentado. "La última vez que la vi me pedía seis meses de cárcel por maltrato familiar, cuando yo nunca le he hecho nada de daño a nadie", aseguró. Palabras que ya dejan claro que la relación no terminó de la mejor manera posible.

El nuevo trabajo de Raquel Morillas

El final de la relación con Noemí también fue un palo para Raquel, pero podría decirse que hoy por hoy Raquel vuelve a encontrarse bien. Raquel vive tranquila alejada de los focos de la televisión, tiene una nueva pareja y nuevo trabajo: ¡Vende cupones de la ONCE!

Contacta con miles de personas a diario con su puesto de venta de cupones, con fines sociales que tratan de apoyar a través de servicios sociales especializados la autonomía personal y la plena integración social de personas con discapacidad.