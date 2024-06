Va a Pasapalabra sin que lo sepa su madre y acaba en la calle

Las sorpresas, a veces, no salen como uno se espera. Se hacen de muy buena fe, pero a veces ocurre lo inesperado y todo se va al traste. Esto es lo que ocurrió con Rubén, fanático de Pasapalabra, en su paso por el programa. Paso que, prefirió no comentar en casa para sorprender a su madre, y que terminó siendo un 'bluf' al no superar la Silla Azul, la previa; la prueba que da acceso al programa.

Pasapalabra, un programa que sigue haciendo historia

Con el paso el paso de los años se ha convertido en el concurso más seguido y querido en España en los últimos tiempos. Durante décadas varias generaciones de españoles han seguido con pasión y nervios todo lo que ocurría tarde tras tarde en Pasapalabra.

Su longevidad en antena ha superado cambios drásticos como los dos que ha tenido de una cadena a otra. Pasapalabra arrancó en Antena 3, más tarde se hizo Telecinco con el formato y de nuevo Atresmedia consiguió recuperar una de las joyas de la corona hace ya algunos años. Pese a ello la cuota de televidentes se mantiene y siguen sentándose delante de la televisión para sentirse un participante más en Pasapalabra.

Sin lugar a dudas si se pregunta a la sociedad española por el primer concurso que se le venga a la cabeza, los más mayores pueden decir el ‘Un, dos tres… responda otra vez’, sin embargo rápidamente todo el mundo cae en Pasapalabra. Un espacio que cada tarde da alegrías con su famoso ‘Rosco’ antes de que arranque las Noticias Noche de Antena 3 con Vicente Vallés.

Rubén, una experiencia que nunca olvidarás

Como Rubén, son muchos los que se pasan parte de su vida preparándose para una oportunidad que no siempre llega. En su caso, sí lo hizo. Estudió duro hasta que la organización del programa se puso en contacto con él para participar. Pero como todo, primero debía superar la prueba de la Silla Azul.

¿En qué consiste esta prueba? Sencillo. Es un duelo contra el perdedor del 'Rosco' el día anterior. Es la prueba más odiada porque así como es la llave que da la entrada al programa para los nuevos, es la amenaza para los uqe llevan tiempo. Un mal día te puede condenar a renunciar al sueño de tu vida: ganar el rosco y llevarte el bote. Por ejemplo, míticos como Luis de Lama o Fer abandonaron el programa al caer en duelo en la Silla Azul.

Rubén contó su situación personal. Vecino de Cantabria, este venezolano -que lleva 39 años en España- dijo que se presentó al programa y enfrentó la Silla Azul sin avisar a su madre para que fuera sorpresa. Sus hijos los habían convencido. No fue su día, perdió contra Vicky... pero ganó una experiencia que nunca olvidará.