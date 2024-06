Terelu Campos se derrumba en directo al escuchar esta comprometida pregunta: "Mírame, no puedo más"

Terelu campos y Carmen Borrego

siguen en el punto de mira. Tras semanas en el foco mediático por la incendiaria exclusiva que José María Almoguera y su mujer, Paola Olmedo concedían a la revista Semana, las colaboradoras de televisión se han vuelto a ver salpicadas por una nueva polémica que esta vez lleva la firma de Bigote Arrocet. El que fuera novio de María Teresa Campos durante cinco años, se ha convertido en el azote de sus hijas, que esta vez, vuelve implacable a arremeter contra las televisivas.

Los continuos ataques mediáticos del bando de Bigote Arrocet se suman a la incesante lluvia de informaciones que han surgido tras la polémica exclusiva concedida por el hijo de Carmen Borrego.

Ahora, Terelu Campos, que trabaja como colaboradora en el espacio rosa de TVE, DCorazón, ha confesado la presión a la que están sometidas por la polémica y no ha podido evitar derrumbarse en directo cuando la han preguntado por su sobrino, José María Almoguera.

Terelu se rompe

“Mírame, no puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer por la tarde me estaba arreglando para irme y pensaba no puedo más, no hay tregua”, zanjaba Terelu para sorpresa de los allí presentes, que no podían por menos que preguntar sobre a qué se estaba refiriendo con esta contundente afirmación. “¿De qué no puedes más Terelu? ¿Cuál es la gota que ha desbordado el vaso?”, preguntaba una inocente Anne Igartiburu. “Imagino que eres consciente de que esto no ha terminado”, le comentaba Jorge Borrajo a la hija de María Teresa Campos.

La periodista estallaba respondiendo más sincera que nunca: "Es que no es una gota, cuando crees que es una gota, te viene una catarata, cuando crees que has achicado agua te vuelve a llegar algo. Lo digo en serio, que yo me lo estaba planteando ayer, que yo hablo, me siento en un programa de televisión, pero eso no quita que no se te quite el pie del cuello”, relataba la miembro capital del clan Campos, más azotado que nunca en los medios.

“¿Qué es lo que más te ha dolido de las últimas semanas?”, preguntaba el director de SEMANA a la tertuliana viendo como esta había llegado al tope de su hartazgo. “Todo. Al final es todo de verdad Jorge, no es una cosa sola, van entrelazadas, personas que hablan de ti que no te han visto en su vida, personas que no han tenido contigo ni una sola llamada telefónica.