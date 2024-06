El motivo de la sorprendente cancelación de la final de Masterchef

Masterchef es uno de los grandes éxitos de La1 en los últimos tiempos. El programa, sea con famosos o desconocidos, genera una buena cuota de pantalla cada edición. Son 12 las ediciones de esta competición culinaria, pero la final de esta no se emitirá este miércoles por decisión de la cadena pública.

El programa no suele estar exento de polémicas, algunas reales y otras ficticias. Ninguna tanto como la edición de famosos con abandono prematuro y posterior muerte de Verónica Forqué tras quitarse la vida a los 66 años. Renunció a la semifinal de Masterchef Celebrity por salud mental.

Esta temporada ha sido Tamara la que quiso abandonar el programa voluntariamente, llevándose la bronca de Jordi Cruz y generando polémica en redes el catalán por falta de empatía. Recientemente y tras la expulsión de Celeste, la final quedó enmarcada en Gonzalo, Ángela, María y de la prepotente Samya. Con todo preparado, se ha producido una sorprendente cancelación de la final de Masterchef, que no será emitida este miércoles a las 22:50 horas.

Momento en el que Celeste fue eliminada de Masterchef / Masterchef

¿Por qué no se emite la final de Masterchef?

Los muchos fans del programa no deben asustarse, ya que la final podrá verse el próximo lunes 10 de junio a las 22:50 horas. El motivo no es otro que el partido amistoso que enfrenta a España contra Andorra este mismo miércoles a las 21:30, dejando para después una película italiana la mar de entretenida: 'Bienvenidos al sur'. No se la pierdan.