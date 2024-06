La última advertencia de la Policía que te puede llegar por WhatsApp

Cuidado si eres usuario habitual de WhatsApp, tienes que estar muy atento a los mensajes que recibas de números que no tienes en la agenda de contactos. La Policía Nacional advierte que en los últimos tiempos se han disparado los intentos de estafa a través de la mensajería instantánea. Y el número de víctimas va en aumento pese a las continuas advertencias de las autoridades. ¿Qué tienes que hacer?

El Ministerio de Interior avisa de un mensaje en concreto. "Si recibes un mensaje así y viene de una persona que no está en tus contactos, la foto de perfil no se muestra o es de alguien desconocido, no respondas", solicitan. Además, piden bloquear el contacto. En ese WhatsApp que hacen llegar a los usuarios se puede leer lo siguiente. "Te puedes creer que varios días me he acordado de ti y pensando, este tío no ha vuelto a dar señales de vida. Y es que empecé a escribirte aquel día un mensaje y no te lo envíe". Continúa con el típico "jejeje" y un "Cómo estás?". Advierten que con este método lo que pretenden es obtener dinero o datos para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Más estafas vía WhatsApp

La Policía también ha puesto en conocimiento de la ciudadanía otra estrategia que llevan a cabo los delincuentes para estafar a través de las nuevas tecnologías. Recurren a una videollamada, donde una persona finge ser conocido del interlocutor e incluso llega a presentarse como miembro del equipo técnico de WhatsApp. Pero el estafador en ningún momento enseña su rostro, por una presunta incidencia técnica. Eso sí, le piden al usuario que pulse sobre el botón de 'compartir pantalla'. En el caso de que le haga caso, el delincuente podrá observar todos los movimientos que se realicen en el teléfono móvil. A continuación, le enviará a través de un SMS un código de verificación, lo que permitirá que pueda dominar la cuenta y transferirla a otro dispositivo.

Cualquiera puede ser víctima de una estafa por WhatsApp, pero conviene actuar siempre con desconfianza para evitar problemas. Sobre todo cuando se traten de desconocidos. La Policía recomienda en primer lugar no compartir el código de verificación de WhatsApp con nadie. No hay que pinchar nunca sobre los enlaces que nos hagan llegar y que prometan recompensas muy atractivas.