Aumenta la preocupación por el estado de salud de Marta Riesco

Marta Riesco ha vuelto a la televisión. La ex colaboradora de Telecinco ha vuelto después de un tiempo dfe desconexión y para asimilar todo lo que le había ocurrido. La influencer concedió una entrevista para el nuevo 'Ni que fuéramos' en la que repasó todo lo que fue su relación con Antonio David y el fatal desenlace que terminó con ruptura y salida abruta de la televisión.

Justo solo unos días después de que ‘Ni que fuéramos’ hablara de la posible pena de cárcel a la que se expone su ex. Precisamente la famosa influencer ha dejado alguna que otra perla para el ex Guardia Civil en esa entrevista en el nuevo programa de María Patiño, Lydia Lozano, Belén Esteban y compañía. Riesco fue muy tajante: “Es lo peor que me ha pasado en mi vida”.

Así está Marta Riesco de salud tras su entrevista en ‘Ni que fuéramos’

Sin lugar a dudas la entrevista de la ex colaboradora de televisión en el nuevo programa de Quickie ha sido uno de los temas de las últimas semanas.

Riesco dejó declaraciones muy jugosas sobre su relación Antonio David, cómo vivió los días de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco o cómo se sentía durante el tiempo que su relación fue oculta mientras Antonio David seguía con Olga Moreno.

Hace tiempo la propia Riesco hablaba de sus problema de salud mental por todo lo que había ocurrido: "No van a hacer que me avergüence". Un primer aviso de todo el sufrimiento que ha pasado durante este proceso y del que habló en parte en esa entrevista.

"Estaba en una vorágine donde no sabía qué hacer. Donde tomaba mala decisión tras mala decisión pero parecía que la gente también aplaudía esas malas decisiones. No sabía como actuar, no me reconocía a mí misma ni ante el espejo ni la forma que tenía de hablar. Me quitaron lo mejor que tenía yo, que era mi simpatía y mi optimismo", se sinceraba Riesco durante la entrevista

"Creo que fue profundamente injusta conmigo la televisión. Evidentemente, yo cometí muchísimos errores. Como persona que estaba siempre detrás de las cámaras, no supe gestionar lo que significaba estar delante. Creo que todo el mundo también se aprovechó de eso. Se tuvo poco cuidado y empatía hacia mí. Así que sí, creo que se me maltrató", aseguró.

Y es que Marta Riesco vivió unos meses muy complicados tal y como ha reconocido. Una presión mediática que también obligó a la ex colaboradora de Telecinco ha bajar el pistón y refugiarse en sus redes sociales, en su proyecto como influencer.