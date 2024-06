Edurne es tajante con sus últimas palabras sobre su separación de De Gea

Con el paso de los años, Edurne se ha convertido en una de las artistas más queridas de España. Su dilatada carrera musical ha sido reconocida por todo el mundo desde que saliera de Operación Triunfo.

Además su simpatía y el buen carácter que desprende Edurne en antena, la han convertido en una fija en los jurados de los ‘talent shows’ españoles. Una de las famosas que mejor cae a los a los espectadores.

La cantante vive un buen momento, disfrutando de su música y de sus nuevos proyectos. Siempre con una sonrisa en la boca, la cantante afronta nuevos horizontes televisivos con su próxima participación en La Voz Kids en 2025 tras la larga gira ‘Catársis’ en 2022

Por otro lado, Edurne, que nunca se prodigado en dar detalles sobre su vida personal, todos estos años ha mantenido una relación estable con David de Gea. El portero y la artista, además, son padres de una niña llamada Yanay, nacida en 2021… pero los rumores de las últimas semanas indican que hay algo que no va bien en la pareja. ¿Crisis o habladurías?

La última hora sobre la separación de De Gea y Edurne

Edurne y David de Gea llevan muchos años juntos, siendo una de las parejas más largas de la sociedad española. Durante años ambos han disfrutado de su noviazgo, mientras el futbolista era portero del Manchester United y la cantante vivía al máximo su carrera musical.

En 2020 ambos dieron el paso de la paternidad, anunciando la llegada de su primer hijo. Solo un año después, ya en enero de 2021, Edurne y De Gea presentaban a su hija, Yanay. Y en verano de 2023 llegó el gran acontecimiento con una boda en Menorca y con vistas a completar la familia con un hermano para la primogénita.

Desde entonces los rumores sobre una posible separación se han disparado. De manera recurrente cada cierto tiempo vuelven a la palestra y esta vez, Edurne se ha cansado y ha salido al paso para poner luz sobre el tema:

"Entender a tu pareja y admirarte mutuamente. Esos son los pilares de nuestra relación. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo", asegura la cantante después de tantos años separados por motivos laborales. No obstante los planes conjuntos siguen, aunque con unos plazos diferentes: "Tengo muchos proyectos y, aunque me gustaría que Yanay no esté sola, tendrá que ser en un futuro largo".

Así pues parece que de momento el amor entre De Gea y Edurne no se ha acabado y la pareja continúa adelante pese a los numerosos inconvenientes que han vivido durante todos estos años.