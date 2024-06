Marta Riesco rompe su silencio tras su última entrevista: "Estoy destruida"

El regreso de Marta Riesco a la televisión ha traído consigo una catarata de reacciones. La ex colaboradora de Mediaset reapareció en la pequeña pantalla con una entrevista exclusiva en ‘Ni que fuéramos’.

La ahora influencer repasó todo lo que fue su relación sentimental con Antonio David y el fatal desenlace que terminó con ruptura y salida abrupta de la televisión. Como ya te hemos contado en este enlace, Riesco disparó con fuego a su ex. No dejó títere con cabeza. La ex colaboradora volvía con ganas y con la intención de quedarse tranquila, después de pasar unos meses muy complicados de salud mental tal y como ella contó ante María Patiño, Lydia Lozano, Belén Esteban y compañía. Tanto que Riesco cerró esa entrevista con un tajante: “Es lo peor que me ha pasado en mi vida”.

Marta Riesco / SD

Preocupación por el estado de salud mental de Marta Riesco

Muchos seguidores le han preguntado cómo se encontraba tras la emisión de esa sincera y esclarecedora entrevista sobre su noviazgo con Antonio David, que por cierto, se puede enfrentar a una pena de cárcel de varios años.

Riesco, a través de los stories de su perfil de Instagram ha actualizado su estado. "Estoy destruida", ha comenzado sus palabras. Y es que tal y como ha explicado y se ha podido ver en esa red social, Riesco ha estado pateándose y disfrutando Sevilla durante todo el día. ¡Bien que hace! Una desconexión merecida tras el esfuerzo que realizó en esa entrevista en Ni Que Fuéramos en la que desplumó a Antonio David.

“He estado 48 horas en Sevilla, a tope. Estoy destruida. Esto de la edad… Estoy muy contenta, tengo muchas ganas de todo. El lunes estaré en directo en Sálvame. Estoy muy contenta, no os preocupéis por mí”, ha querido manifestar la influencer a sus seguidores.

Marta Riesco explica a sus seguidores cómo se encuentra / Instagram

“Toda mi familia y amigos están muy orgullosos de mí y de la entrevista. Ha sido duro recordar ciertos momentos. Ha pasado un año y las cosas se ven desde otra perspectiva”, ha continuado, emplazando a la audiencia al próximo lunes, cuando visitará el plató de Ni que Fuéramos para dar más detalles de esa terrorífica relación con Antonio David Flores.

Mensajes de apoyo de los fans a Marta Riesco / Instagram

La influencer también ha compartido los mensajes de apoyo de muchos de sus seguidores a través de los MD (mensajes directos) de Instagram: "Hola Marta, me ha encantado la manera en la que te has defendido. Yo también quiero ser periodista, me encantan tus reportajes y me sirve de referente muchísimo, porque eres la mejor periodista que he visto"