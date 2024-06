Carmen Borrego, sin trabajo y hundida: “Tienes muy poca vergüenza”

Supervivientes sigue su aventura en Honduras y cada vez son menos los concursantes que quedan en la isla luchando contra las condiciones adversas, y los otros supervivientes. No pudo aguantar esa carrera de fondo Carmen Borrego, que ha vuelto a ser el centro de las críticas... pese a abandonar el concurso hace ya semanas.

Y es que la hija de María Teresa Campos es una experta en estar en boca de todos, y una nueva publicación en Instagram ha desatado la ira de muchos seguidores del programa, que no han dudado en inundar los comentarios por el desafortunado mensaje de la colaboradora de Telecinco en sus redes sociales, que muchos han interpretado como una provocación.

Y es que la malagueña tuvo que abandonar el reality tan solo tres semanas después de su inicio, lo que fue visto como muchos como una falta de respeto y compromiso con el programa. La propia organización anunció el 28 de marzo que Carmen Borrego dejó el reality por "recomendación médica" por un "cuadro de ansiedad reactivo".

Algunas de las respuestas al post de Carmen Borrego / Instagram

Meses más tarde, la hermana de Terelu Campos ha visto conveniente colgar en sus redes sociales un post con tintes cómicos, que no ha sido precisamente bien recibido. "Me he comprado esta jabega para irme remando a Honduras, prepararos!!!" Así acompañaba Carmen Borrego una imagen de ella junto a dos amigos con un semblante claramente sonriente, y bromeando con una vuelta a la isla de Supervivientes en Honduras, todo eso después de tener que abandonar el programa por problemas psicológicos.

Los comentarios ya se han encargado de castigar a la tertuliana que, por otra parte, está aguantando el chaparrón seis días después de colgar el post sin borrarlo. Sin duda está orgullosa de su broma.

Los comentarios más fuertes

La mayoría de respuestas le aquejaban su falta de compromiso, y la invitaban a perderse y no volver a España, mientras que otros eran más duros en sus comentarios:

"La ansiedad ya se le fue"

" Vividora que has ido a llevarte los dineros comiendo y fumando"

que has ido a llevarte los dineros comiendo y fumando" "Piérdete, que tienes muy poca vergüenza "

" "Ahora dice que va a Honduras...estuviste allí y te faltó tiempo para largarte, aquejada de ansiedad???"

"Como te ríes de todos ... Pues no tenías ansiedad por estar ahí??? Y ahora bromeas con volver??? No tienes vergüenza y sigues jugando con la salud mental . A ver cuándo te callas de una vez por todas"

... Pues no tenías ansiedad por estar ahí??? Y ahora bromeas con volver??? No tienes vergüenza y . A ver de una vez por todas" " Piérdete y no vuelvas payasa "

y no vuelvas " " La peor superviviente de toda la historia del programa"

de toda la historia del programa" "Borrego no caerá la breva de que té vallas y desaparezcas del mapa de España"

"Espero que te pierdas y no vuelvas!!!"

"No vuelvas, esperpento"