Un concursante desvela como es por dentro el casting de la Ruleta de la Suerte: “Pocos lo saben”

Es uno de los programas más vistos de la historia de la televisión en España. Un concurso que desde hace más de una década es amo y señor de la parrilla televisiva al mediodía con su producción en Antena 3.

La Ruleta de la Suerte, programa presentado por Jorge Fernández, y que cuenta con la ayuda de Laura Moure, tiene una gran cantidad de fans que están enganchados al buen rollo y ambiente que desprende cada edición del programa.

El programa consiste en que tres concursantes van compitiendo entre ellos por resolver paneles, tirando de una ruleta y ganando dinero por cada consonante acertada. Las vocales se compran y existen diferentes tipos de paneles. Algunos, por ejemplo, musicales.

Luego, tras todo el concurso, llega el momento del panel final, al que accede el concursante campeón, el que más ha ganado durante toda la edición.

El espacio de Antena 3 tiene la suficiente diversión como para enganchar a niños y mayores por la facilidad y el dinamismo de su formato. Ub concurso en el que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible para poder avanzar a la final del concurso. Los concursante giran la ruleta, que indica el premio económico que pueden llevarse. A partir de ahí deben ir adivinando las frases del panel, a través de pistas y comprando vocales.

La experiencia viral de un concursante de La Ruleta de la Suerte

"Mi experiencia como concursante en la Ruleta de la Suerte. Si alguna persona en algún momento ha pensado en apuntarse y no lo ha hecho... ¡Hacedlo! Pocos lo saben. El casting es super sencillo, hay tan buen rollo, te ayudan tanto y es tan divertido participar, que aunqe no te lleves dinero, solo por la experiencia ya vale la pena", comienza a contar este seguidor, que relata en un vídeo en TikTok cómo ha sido el proceso de selección y cómo ha ido su grabación en La Ruleta de la Suerte.

"Mi experiencia empezaba a las 7.00 de la mañana con un taxi que me recogía en Atocha. Me llevaban a Antena 3 y allí, después de pasar el control, me ha recibido una chica de producción. Nada más entrar me han dado un chocolate con churros, porque como llevan dos años de liderazgo tenían que celebrarlo. Y me han acompañado hasta una sala de espera donde estaban mis dos compañeras. Hemos pasado todos por maquillaje y peluquería, esta cara tan maravillosa que llevo yo hoy es gracias al equipo que tienen, agradezco infinito su trabajo", añade.

Lo que hay detrás y nadie sabe en La Ruleta de la Suerte

"Luego hemos ido al primer ensayo, que dura aproximadamente media hora y es básicamente para que sepamos cómo jugar rápido, qué tirada tenemos, cómo de fuerte y flojo tirar, que apuntemos, cómo decir las letras, enseguida nos han microfonado, nos han puesto la canción... y yo y una compañera hemos bailado un montón, ya lo veréis".

"Luego no hay secreto, no hay guión, ni trampa ni cartón. Ha durado aproximadamente una hora y cuarto. En plató es más complicado, aunque parezca super facilísimo aquí no. Tienes que estar pendiente de apuntar bien con la ruleta, el gajo en el que caes, de comprar vocales, decir consonantes, no repetir... tiene su cosa. Si estás concentrado no tiene más".