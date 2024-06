"Fui a First Dates y fue la peor decisión que tomé en mi vida"

El amor a veces aparece donde uno menos lo espera. Por eso son muchos los que prueban suerte, con el fin de encontrar a esa persona con la que pasar el resto de su vida, en la televisión. First Dates se ha asentado como uno de los programas de entretenimiento (y también pasión) de Cuatro.

El formato, presentado por Carlos Sobera, trata de emparejar en citas a ciegas a difernetes personas que de acuerdo a sus gustos y a su forma de ser encajan de acuerdo a unos test anteriormente realizados.

En algunos casos sale bien y en otros muchos... son muchos los que se llevan un viaje pagado a Madrid y la experiencia de vivir en primera persona la experiencia de un plató y de salir en la televisión. Sea por calabazas o por decisión mutua, el porcentaje de fracasos en las citas podría decirse que es... ¡Más bien elevado!

La experiencia de un conocido influencer en su visita a First Dates

Al respecto se ha mojado Uri Sabat, conocido influencer y comunicador, con más de 100.000 seguidores en sus redes sociales. Por ejemplo, en TikTok. "No vale juzgarme con lo que voy a decir. He ido a First Dates. Creo que es el peor momento de mi vida". Más escueto, pero claro y conciso... imposible.