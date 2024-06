Primera foto del futuro bebé de Anabel Pantoja: “Es increíble”.

A sus 37 años, Anabel Pantoja espera su primer hijo. La influencer, prima de Isabel Pantoja, está muy ilusionada y viviendo una de las etapas más bonitas de su vida con su nueva pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez.

Como era de esperar, los primeros meses del embarazo se han llevado en secreto. La pareja ha decidido esperar a que pasara la primera etapa de 'riesgo' para dar la noticia, que ya es una realidad y que ya ha generado las primeras reacciones, entre ellas la del ex novio de Anabel, Omar Sánchez.

La influencer, ya con el periodo de máximo riesgo pasado, ha querido compartir con sus seguidores los resultados de su tercera ecografía. "Hoy ha sido la tercera eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien", expresó en una storie Anabel.

"Hemos podido verle la carita y se me cayó mi corazón al suelo, es increíble que una persona de ese tamaño esté en mi vientre, es todo mágico. La vida", relata la influencer, emocionada y atravesando momentos que nunca olvidará.

Ella misma contó recientemente que pasó previamente un aborto, por lo que sus nervios estaría todavía mucho más que justificados, aunque esa sensación de Anabel Pantoja es usual en todas las mujeres embarazadas, que conocen de los riesgos del embarazo y de la importancia de los primeros meses de gestión en el devenir del crecimiento de la futura criatura.

La storie de Anabel Pantoja relatando su embarazo / IG

La reacción de David Rodríguez al embarazo de Anabel Pantoja

También su pareja, el fisio David Rodríguez, está en una nube. "Estoy muy feliz, com tiene que ser. Esto siempre es bueno", expresó a Europa Press.

Ahora la gran incógnita será saber el sexo del bebé, algo para lo que todavía habrá que esperar. ¿Niño o niña? Los resultados, el próximo 15 de julio.