Ana Rosa estalla en directo contra Sonsoles Ónega: “no todo vale”

En el mundo de la televisión casi todo vale. Ocurre algo parecido a las redes sociales y no hay más que ver lo fácil que es hacer viral algo que, en realidad, no tiene trascendencia para (casi) nadie. Aunque el podio de audiencias lo domina Antena 3 desde hace algo más de un año por culpa de la crisis de audiencia de telebasura por parte de Telecinco, la batalla sigue en pie.

Mediaset decidió mandar a Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas, a tratar de reconquistar las tardes. No es que le manden a la guerra con tirachinas, ya que su propia imagen ya genera una buena cantidad de audiencia, pero es cierto que Telecinco no ofrece un contenido previo del gusto del público y tampoco puede ofrecer algo goloso después, así que básicamente tiene que tirar de su propio músculo para combatir a toda Atresmedia.

Con la franja mañanera dominada por la cadena frente a la siempre regular Susanna Griso, la clave sigue estando por las tardes, ya que la noche también es de Antena 3 gracias a 'El Hormiguero. Las noches se reparten, ya se sabe, entre las tres cadenas principales.

Volviendo a la magia de la tele, esta semana fuimos testigos de una auténtica invasión de plano. La reportera de TardeAR estaba entrevistando a un grupo de mujeres afectadas por las prácticas de su jefe, ya que les grababa en el baño de su gestoría de Alicante, donde había instalado hasta 30 cámaras para no perderse detalle en un momento de tanta intimidad. La cosa es que la trabajadora de Ana Rosa estaba reunida con la cuadrilla, preguntándoles sobre el hecho en pleno directo cuando se coló en plano un trabajador de la competencia. Así, sin vergüenza alguna e importándole más bien poco parecer pluriempleado, se puso a preguntar a una de las chicas del grupo. Quintana puso el grito en el cielo a la vez que su trabajadora se alejaba junto a tres de las implicadas para dejar al intruso fuera de plano. Efectivamente, era un reportero de 'Y ahora Sonsoles', dispuesto a mantener como sea la ventaja de más de un punto de share sobre su rival.

Explosión de Ana Rosa

"Oye, hay un compañero de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto no lo he visto en la vida. Si se quiere hacer famoso me parece bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y prácticas que, en serio, no he visto en todos mis años de carrera. No todo vale", dijo Ana Rosa en referencia al programa de Sonsoles Ónega, antes de que todos los presentes en plató aplaudieran a la presentadora.