Atresmedia, Mediaset y RTVE son los tres grupos mediáticos que se reparten prácticamente todo el pastel de audiencia desde que se fusionaron las grandes televisiones privadas. Durante muchos años, Telecinco dominó el share con una buena ventaja respecto a Antena 3 y mucho más en lo que se refiere a La1, pero todo cambió por una serie de factores.

Los fallos de Telecinco a la hora de decantarse por un exceso de cuota de telebasura y su apuesta por la tendenciosa docuserie de Rocío Carrasco fue el principio del fin del liderazgo. Tampoco ayudaba el hartazgo de gran parte de la audiencia de programas como Sálvame y personajes como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez. Tampoco ayudaban algunos programas, claro, ni la elección de series como 'Café con aroma de mujer' o 'Pasión de Gavilanes'. Millonadas al traste sin retorno. Antena 3, por su parte, apostó por las series turcas.

Atresmedia decidió darle espacio a varias telenovelas llegadas desde Turquía. Son bastante lentas, de diálogos simples y cortados con subidas de sonido para dar énfasis, sus protagonistas no son grandes actores ni los presupuestos son comparables a las series estadounidenses. Pero algo tendrán cuando han sido la clave para que Antena 3 superara a Telecinco en audiencias.

No todas las series turcas pueden contar con los guaperas Can Yaman, Kerem Bürsin o Burak Özcivit, pero llevan más de una década teniendo éxito en su país y algunos años destacando en España. La nueva serie turca que promete revolucionar la televisión se llama 'Guerra de rosas'.

Guerra de rosas, la nueve serie turca

No debemos esperar grandes novedades respecto a otras series de éxito (o no tanto). Se estrenó hace aproximadamente una década y la idea no difiere mucho de la lucha entre dos mujeres, cada una con sus historias, por el amor de un hombre de éxito. Éste, encarnado por Baris Kilic ('Pecado original') es un guaperas más madurito con un toque algo horterilla. Como la serie, tendrá su público asegurado en la televisión. Claro que si tienes Prime Video, lo más seguro es que prefieras verla allí, como ocurrió con Netflix y 'Aroma de Mujer'.