Sonsoles Ónega se defiende y culpan al programa de Ana Rosa de la polémica

La competencia es sana, pero en ocasiones puede resultar amarga. Antena 3 lidera la mayoría de tardes y noches desde hace más de un año. La brutal crisis de audiencia de Telecinco dadas sus malas decisiones hizo que hasta La1 le adelantara en 2023, lo nunca visto. El caso es que Mediaset decidió sacar a Ana Rosa de unas mañanas en las que arrasaba para colocarla por la tarde para competir con una Sonsoles Ónega que marchaba como un tiro. Difícil tarea, sobre todo sabiendo que la de Antena 3 hereda una gran audiencia después de comer y cuenta con una gran programación por la noche, lo que le otorga dos extras de público. Ana Rosa no puede decir lo mismo y sabe que todo lo bueno que logre, será por ella misma.

Pues bien, esta semana fuimos testidos de una de las más tensas emisiones en el duelo por audiencias que viven cada jornada 'Y Ahora Sonsoles' y 'TardeAR'. Todo estalló cuando en pleno directo una reportera del programa de Telecinco entrevistaba a las protagonistas de una de las noticias del día que era víctima de un jefe acosador sexual.

En pleno directo, el cámara de 'TardeAR' muestra un plano en el que se puede ver también al reportero de Antena 3 entrevistando a una de las mujeres del grupo, provocando el malestar de Ana Rosa: "Disculpadme un momento. Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano, porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Oye, si se quiere hacer famoso está bien". "Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que no las he visto nunca en todos años de mi carrera. No todo vale, compañeros, no todo vale", concluyó mientras la reportera de Telecinco se alejaba con sus tres testimonios.

Tras estas palabras, Sonsoles Ónega ha salido en defensa de su equipo de reporteros a través de su cuenta de Instagram, aunque de manera sutil y restando polémica al asunto. En un post se puede ver a los reporteros del programa con un texto que reza: "Equipo. Buena gente". Posteriormente, el grupo multimedia de 'Y ahora Sonsoles', acusó a su rival de realizar mal el trabajo y desencadenar la polémica posterior.

La explicación de Atresmedia

Tras lo ocurrido, fuentes de Atresmedia han asegurado a YOTELE que se ha tratado de un error de comunicación y coordinación, pues los reporteros de ambos programas habían pactado que ‘TardeAR’ entrevistaría a tres de las testigos de los hechos mientras que ‘Y ahora, Sonsoles’ se quedaría con una de ellas. Al inicio de la conexión de Ana Rosa, el plano ha comenzado tal y como estaba previsto, pero después ha terminado abriéndose, mostrando finalmente a todas las personas que estaban en el lugar, preparados para la otra conexión. ¿Tan difícil hubiera sido separarse desde el principio o bien esperar a que los primeros terminen su emisión en directo? Se ve que sí... cosas de la tele.