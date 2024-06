Mercadona vuelve a triunfar con este sustituto a la leche

¿Eres intolente a la lactosa? La leche es un alimento fundamental desde etapas tan prematuras de nuestra vida como la lactancia, pasando por la importancia de su consumo durante la niñez, debido a que el calcio ayuda a fortalecer los huesos, hasta su presencia en adultos en imprescindibles como el café. Un producto que podemos encontrar en una gran variedad de supermercados, como, por ejemplo, Mercadona. Pero además, el supermercado valenciano tiene una alternativa perfecta a la leche de origen animal. Porque, recordemos, desde hace un tiempo no se le puede llamar leche a lo que no es leche de verdad y tanto llevó a engaño a consumidores. Es decir, la leche de soja no es leche, sino simplemente bebida.

Ya sea por motivos de intolerancia a la lactosa, o por vías de alimentación que optan por no consumir cualquier alimento que provenga de algún animal, como es el veganismo, este importante alimento no puede formar parte de sus dietas siempre. Por suerte, hoy en día existen diversas alternativas. Y una de ellas triunfa en el supermercado que dirige Juan Roig.

La bebida de soja de Hacendado, disponible en Mercadona. / SD

La gran apuesta de Mercadona es la bebida de soja con calcio, un sustitutivo vegetal que no solo cuenta con la amplia lista de beneficios con los que cuenta la leche natural, sino que también cuenta con un aporte propio para nuestra salud. Este producto de la marca blanca 'Hacendado', además de incluir el calcio que destaca en la leche, cuenta también con vitaminas B2 y B12, por lo que supone un gran aporte vitamínico para complementar en gran medida las dietas veganas. Además, su aporte de proteínas también es bastante alto en relación a la leche tradicional.

Para lograr todos estos aspectos beneficiosos, entre los ingredientes de esta bebida de soja destacan el agua y las semillas de soja, ambas complementadas por la presencia de otros aspectos como el carbonato de calcio, las vitaminas, o las isoflavonas, una sustancia proveniente de las plantas muy beneficioso para la salud de los huesos. Cabe destacar también sus llamativos índices de valor nutricional. Y es que, por cada 100 ml de esta bebida, el aporte calórico no supera las 44 calorías, por lo que estamos hablando de una bebida apta para complementar cualquier tipo de dieta.

Mercadona te da dos alternativas de formatos distintos: en primer lugar, en formato de 1 litro, cuyo precio es de 0,85 euros, o en un formato individual, con packs de tres unidades, en cuyo caso el precio asciende a 1,20 euros. Sea como sea, es la alternativa vegana a la leche y, sin ninguna duda, un producto a tener en cuenta en todos los aspectos.