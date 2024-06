El falso bulo sobre el horóscopo y que cambia tu signo

Las redes sociales y la viralidad con la que puede compartirse los contenidos provocan que cada cierto tiempo haya un bulo que coja fuerza y tenga que ser desmentido para evitar confusiones. Esto es lo que ha pasado con el Horóscopo, ya que al parecer circula por la red que todos tenemos un nuevo signo del zodiaco por un cambio inesperado.

Esta noticia falsa ha encendido las alarmas de muchos usuarios y ha provocado un sinfín de comentarios y de reacciones, sobre todo, en Twitter. Sin embargo rápidamente te contamos en este artículo qué es lo que ha ocurrido y cuál ha sido la reacción de hasta la propia Esperanza Gracia.

El bulo del horóscopo se nutre del descubrimiento que hizo la NASA hace algunos años. La Agencia norteamericana encontró un nuevo planeta y ante esto muchos aficionados al zodiaco comenzaron a ponerse nerviosos por si supondría algún cambio. Se supone que cada planeta tiene un signo zodiacal asignado y con una nueva incorporación al Sistema Solar todo podía cambiarse.

Sin embargo la astrología durante miles de años ha utilizado el número 12 como una cifra sobre la que vertebrar toda la narrativa del horóscopo. Imagínate si de repente hay un nuevo planeta y es el número 13 la nueva cifra del zodiaco. Sería una auténtica revolución para la astrología, por eso se rige de criterios distintos a la NASA

Esperanza Gracia desmiente el bulo del horóscopo

La famosa astróloga Esperanza Gracia ha tenido que salir al paso y dar explicaciones. Y es que la astróloga ha sido tendencia en las redes sociales después de que miles de usuarios le pidieran explicaciones ante tal noticia. De hecho la propia Esperanza Gracia ha criticado una publicación que aseguraba que iban a cambiar los signos a partir de 2023 con ese planeta número 13. Aunque algunos lo van a adoptar, en general, la mayoría de astrólogos no van a usarlo.

Así pues si siempre has pensado o has dicho que eras aries, seguirás siendo aries. Lo mismo si eres piscis o leo, seguirás perteneciendo a piscis y a leo. Además estos signos no pueden cambiar ya que vienen dados desde el nacimiento según la fecha.