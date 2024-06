Marta Riesco ataca sin piedad a Lydia Lozano en directo: "Me ha decepcionado"

Ni que fuéramos ha conseguido en los últimos días que la prensa del corazón se centre única y exclusivamente en las palabras de Marta Riesco. La ex colaboradora de Sálvame ha roto su silencio después de muchos meses de dolor y sufrimiento. Riesco ha contado todo lo que vivió y sufrió durante su relación con Antonio David Flores.

La influencer no se ha cortado a la hora de denunciar los engaños de Antonio David Flores y cómo gestionó su separación con Olga Moreno. Asímismo Riesco también ha tenido tiempo para cargar tintas contra alguna de sus excompañeras en Mediaset y saldar cuentas.

Marta Riesco durante la entrevista a Marta Riesco en Ni que fuéramos / Quickie

Riesco carga contra Lydia Lozano

Riesco no ha tenido problema en criticar a una de sus antiguas compañeras en Mediaset y ahora integrante del nuevo programa de Quickie. La influencer ha atacado a Lydia Lozano, que desde una sala adyacente al plató principal de Ni que Fuéramos ha estado observando las palabras de Riesco contra ella.

"Me hubieste gustado que Lydia Lozano me hubiese defendido cuando se me tildaba de mala compañera", ha comenzado Marta Riesco comentándole a María Patiño en un cambio de tercio de la entrevista.

"Me ha decepcionado Lydia Lozano, teníamos una buena relación", prosigue Riesco al hablar de cómo fueron esos meses en Telecinco, mientras se conocía la relación sentimental con Antonio David Flores.

"Me dejé la piel en ayudar a Lydia Lozano en un tema personal y no me apoyó cuando me criticaban", ha cerrado tajantemente Marta Riesco al recordar los peores momentos de todas las críticas contra ella por haber roto el matrimonio entre Olga Moreno y Antonio David. Todo ello lo ha contado Marta Riesco en una interesante entrevista a Ni que Fuéramos en la que destapa las mentiras sufridas por Antonio David Flores.