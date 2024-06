Telecinco cancela 'Reacción en cadena' por sorpresa y es sustituido por Fiesta

Telecinco sigue haciendo movimientos en su parrilla. Todo sea por tratar de reconquistar parte de la audiencia perdida en los últimos años y procurar adelantar a La1 y acercarse a una Antena 3 que lidera con solvencia. La brutal crisis de audiencia a la que empujó la telebasura, especialmente la que rodeó a la docuserie de Rocío Carrasco, llevó a un cambio de directiva y posterior cancelación de diversos espacios. Destacó la cancelación de Sálvame.

El tiempo pasa y el share no se recupera lo esperado. La elección de series y programas nuevos no es precisamente un acierto y mandar a Ana Rosa a la guerra sin apoyo logístico por las tardes ha quedado demostrado que no fue la mejor idea. Cierto que la que fuera reina de las mañanas ronda el 10% de media por las tardes, pero tanto antes como después de su programa no hay nada interesante para el espectador, dañando tanto el inicio como el final del programa.

'Fiesta' por 'Reacción en cadena'

Las mañanas están aseguradas, mientras que las tardes y algunas noches están perdidas. Sólo algunos programas son capaces de llevarse el share. Uno de ellos suele ser 'Reacción en cadena'. El programa de Ion Aramendi lleva tiempo manteniendo el tipo e incluso logró quitarse de encima las 25 palabras de Christian Gálvez, que está para otras cosas con Patricia Pardo. Tanto es el éxito del programa que le dieron emisión añadida en los fines de semana, pero ahora han decidido recular y han cancelado 'Reacción en cadena' extra para mantenerlo en su edición diaria. Hay Mozos de Arousa para rato, pero sábados y domingos será Emma García la que se quede con su franja para 'Fiesta'. Esto no le gustará a Alvise Pérez.