Alba Casillas, al borde de la desolación: "Yo vivo en otro planeta, me voy a morir..."

Duros momentos los que está pasando Alba Casillas. La influencer, prima del conocido Iker Casillas (exportero del Real Madrid y del Oporto), ha anunciado recientemente en su canal de Mtmad que ha roto la relación que mantenía con su novio.

La creadora de contenido, desolada tras la ruptura con su nueva pareja, está pasando por uno de esos baches de la vida. Ya saben, el ciclo vital y los momentos buenos y malos. Ahora toca cruz. La influencer de Ávila rompió hace unos meses con Róber. El paso de la pareja por la Isla de las Tentaciones dinamitó aquella relación.

A mediados del mes de abril Alba Casillas volvía a mostrarse ilusionada en los referente al amor. Había conocido a un chico diferente, un chico cuya identidad nunca trascendió y que prometía maneras. "Es muy detallista, no estoy acostumbrada", contaba a sus seguidores por entonces en su canal de Mtmad.

La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, contaba por entonces, que con esta nueva pareja era diferente. Ya llevaban ocho meses y ya se habían conocido en casa ajena. Con la madre de Rober no tuvo suerte, si bien ahora ya había pasado el trago de conocer a la familia de su nuevo novio y todo había ido muy bien.

Tristeza de Alba Casillas tras su última relación

Pues bien, la relación con chico anónimo tampoco habría llegado a buen puerto. Y ahora, Alba Casillas, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. Está desolada, muy triste, tras su última e inesperada ruptura.

"Mi cupo con los hombres se ha acabado, mi corazón está como una roca", ha explicado la creadora de contenidos a sus seguidores en las redes sociales. Alba Casillas se ha prometido no volver a confiar en ningún chico y aunque asegura, "nunca diré de ese agua no beberé", siente que no va a cambiar su vida ni ahora ni en los próximo cinco años. Considera que como soltera puede ser feliz y que ya no volverá a darle una oportunidad a una relación tras los últimos momentos duros por sus recientes rupturas.

"Yo ya he renunciado a los novios, a ser madre. Me voy a morir sola y me da igual. En el mundo en el que vivimos hoy en día, lo mejor es tener la cabeza bien puesta, tener tus cosas, estar sola, no depender de nadie y ser feliz tu sola. Si hay alguien que te sume, bien, aunque sea en amistad...", explicaba la de Ávila, claramente decepcionado.

"Mi cupo con los hombres se ha acabado", insistía. "Yo ya estoy en otra onda o vivo en otro planeta, o yo no sé... De aquí a cinco años, no me veo en nada. Lo que Dios quiera que pase por mi vida. No puedo decir de este agua no beberé, que pase lo que tenga que pasar y ya está".