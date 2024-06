Qué fue de Ismael Beiro: así está ahora el primer ganador de Gran Hermano

Con la llegada del nuevo siglo se hizo popular en España el ‘reality show’, importado desde Gran Bretaña y otros países de Europa que ya habían apostado por este tipo de formato televisivo. Mediaset a través, sobre todo, de Telecinco potenció este tipo de programas primero con Gran Hermano y después con Supervivientes. Por ejemplo la pública RTVE fue una de las cadenas que apostó pronto por los ‘realities’ con las ediciones iniciales de Operación Triunfo.

Sin lugar a dudas GH fue el que se llevó la palma y el que gozó de mayor éxito sin paliativos. Tanto es así que al poco tiempo tanto Mediaset como Endemol en potenciar el formato con la versión ‘VIP’ del concurso o Gestmusic con Hotel Glam, también emitido en la cadena de GH.

Toda una generación de espectadores españoles saben quiénes son los protagonistas de esos primeros Gran Hermano. Ismael Beiro, el ‘pisha’, Pedro Oliva, Inma González, Iván Armesto, Iñigo González, Jorge Berrocal, Sabrina, Raquel Morillas, Kiko Hernández, Fayna, Patricia Ledesma, Jacinto, Noemí, y muchos más…

¿Qué ha sido del primer ganador de Gran Hermano en España?

Muchos años después de su triunfo en Gran Hermano, Ismael Beiro siguió ligado a la televisión, apareciendo en programas como 'Ven a cenar conmigo'. También, el gaditano ha sido parte de los debates de algunas ediciones de Gran Hermano.

Asimismo el propio Ismael se promociona a través de sus redes sociales como "stand up comedian y actor. Gaditano, cadista y carnavalero y muy güena gente". Por otro lado el ganador de GH 1 es Ingeniero Superior además de tener un doctorando en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Mercado Financieros.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a Ismael Beiro?

En los últimos días el cómico gaditano ha vuelto a ser noticia, pero en este caso por una de esas que no gustan dar nunca. Recientemente ha publicado en redes sociales un triste mensaje para despedirse de una persona muy importante para él.

Ismael Beiro ha dado el último adiós a Antonio Moreno, al parecer un amigo muy querido por el ex ganador de GH 1. "La mejor persona del mundo. Un hombre bueno. Te echaré mucho de menos, hermano", ha publicado en sus redes sociales. El ex de GH ha finalizado su post con un: "In memoriam de Antonio Moreno Martínez".