Así es dormir en el peor hotel de Valencia: “Te estamos vigilando”

Lo que debería ser un mero trámite y, en algunos casos, tan solo un lugar de paso para dormir durante tus vacaciones como es un hotel, puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla si no eliges con cuidado tus destinos. Es el caso de un hotel en Valencia, en el que los inquilinos dejan algunas reseñas tan curiosas como alarmantes.

Y es que en ocasiones tanto por la organización, la limpieza, el precio respecto a lo que ofrecen, o la ubicación, pueden complicar la estancia para los inquilinos. Elegir el mejor hotel no siempre es tarea fácil, y no todos los alojamientos ofrecen las calidades necesarias para darle un plus a tus vacaciones.

En este caso, el problema es un poco de todo, desde la facilidad a la hora de comunicarse con el servicio, como por lo prometido para lo que se ofrece después, como por el estado de las instalaciones. Lo que es un todo incluido vaya. Las reseñas de algunos de los pobres clientes no dejan indiferente a nadie.

Algunas de las fotos que incluyen las reseñas del hotel / Tripadvisor

"TIMO"

"Nos dejaron tirados en la calle, sin alojamiento y sin dar explicaciones", asegura un cliente en una de las reseñas que recibió el hotel en Tripadvisor. "Hicimos nuestra reserva (y pagamos) para cinco personas durante el pasado puente de mayo. Estuvimos intentando ponernos en contacto con ellos una semana antes para informarles de la hora a la que llegaríamos y fue imposible contactar con ellos. Finalmente lo conseguimos el día de antes y nos informaron de que no había recepción por lo que teníamos que llamarles cuando llegásemos a Valencia para que nos diesen el código de apertura de la puerta. El día de la estancia no nos cogieron el teléfono y no pudimos entrar. Llamamos unas 25 veces y nada", detallaba el usuario.

El mismo cliente asegura que llegaron tarde a la boda que tenían, les llama "impresentables", añade que denuncia al hotel y, por supuesto, no lo recomienda "para nada".

"Te estamos observando"

Una nueva reseña vuelve a incidir en el tema de que es imposible ponerse en contacto con la recepción, algo que se antoja vital a la hora de entrar por la necesidad de acceder con un código que te tiene que facilitar el hotel, pero lo más perturbarte es el cartel que este usuario asegura haber leído en una vacía recepción: 'Te estamos observando'.

"En cuanto al establecimiento y habitación en general. Decir que para entrar del exterior se necesita un código, entrando hay una recepción pero no hay nadie, está vacía con un cartel de 'te estamos observando'".

En definitiva, una nueva reseña lo resume a la perfección: "Ten cuidado si estás planeando reservar este "hotel"!"