Llama a un restaurante de Valencia para pedir paella, le cuelgan, los pone verdes y se da cuenta después de que se ha confundido de teléfono

Hay gente para todo. Y en los tiempos que corren, un cliente que se ha sentido estafado o engañado, o que simplemente ha terminado insatisfecho... puede tener mucho poder. Que se lo digan a los miembros de Restaurante Navarro, en Valencia.

En plataformas como TripAdvisor son muchos los usuarios que puntuan y comentan sus impresiones tras visitar, por ejemplo, un restaurante. Hasta aquí todo bien. ¿Dónde está el problema? En que cualquiera puede escribir, haya visitado (o no) el establecimiento. Es aquí donde entra la competencia desleal entre hosteleros, por ejemplo, o los clientes que no son razonable y que pagan su frustración o su mal humor con el restaurante de turno.

Lo que no sabes es el daño que esto puede hacer a un local. Por eso, desde Superdeporte siempre recomendamos la prudencia y que las opiniones manifestadas sobre un lugar siempre se adecuen a la realidad. Tanto las buenas como las malas, que a fin de cuentas si son ciertas pueden ser vistas como una oportunidad de mejorar para los restaurantes.

El problema de una cliente con un restaurante de Valencia

El ejemplo práctico de lo que se ha comentado anteriormente lo protagoniza una usuaria que llamó a un restaurante para pedir una paella. Después de recibir una contestación algo borde por parte del hostelero, decide poner una crítica al local... ¡Equivocado!

"Llamé un día para reservar mesa para un sábado y la persona que se puso al teléfono me dijo de muy malas maneras que los sábados no abrían y que tenía mucho lio. Cuando fui a decirle que le agradecía la información y que ya volvería a llamar, ya me había colgado. Ni adiós me dijo. Una falta de educación inexplicable, era la primera vez que me colgaban el teléfono de esa manera. No volveré a llamar nunca más".

Pues bien, el cliente (no sabemos si exagerando o no) estaba inconforme... pero escribió la reseña en el lugar equivocado. "Estimada, Nur. Muchas veces hay confusión con el nombre de nuestro Restaurante, ahy varios Navarro en Valencia. Estamos en el centro de la ciudad, somos el Restaurante Navarro", comenta el dueño.

"Somos una familia, la tercera generación. Nuestra prioridad siempre es atender al cliente, siempre contestamos al teléfono una de las tres hermanas, con amabilidad y profesionalidad. Nunca colgaoms el teléfono a nuestros clientes. Además, los sábados estamos abiertos, por lo que no coincide nada con lo que expresa su opinión sobre nuestro restaurante. Agradecemos que revise su opinión para ubicarla en el lugar correcto".