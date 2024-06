Marta Riesco en shock: “No os podéis ni imaginar lo que he sentido”

Marta Riesco vuelve a estar en boca de todos después de más de un año prácticamente desaparecida del foco público. Primero por su abrupta salida de Mediaset, y segundo por lo que copó titulares de la prensa rosa durante la totalidad de su relación.

La ruptura de Marta Riesco con Antonio David Flores fue uno de los acontecimientos más comentados, de los que la propia periodista reconoció que ''ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado", duras palabras para describir su periodo de noviazgo con el exmarido de Rocío Carrasco.

Marta Riesco estuvo durante un largo periodo alejada del foco público hasta hace poco, cuando rompió su silencio en una entrevista para 'Ni que fuéramos shhh', en la que reapareció y habló sin pelos en la lengua de todo lo relativo a su relación fallida con Antonio David, y demás temas como su salida de Mediaset.

Marta Riesco, en una imagen de archivo / SD

Vuelta a la televisión

La periodista reapareció en los focos como reportera en un photocall al que llegó "nerviosa", después de "un año y tres meses sin coger un micro", aseguró tras el evento la periodista en sus historias de Instagram. "He llegado nerviosa porque sabía que me iba a encontrar antiguos compañeros, algunos de ellos que no me lo hicieron pasar bien", comenzaba Marta, la cual se mostró tremendamente ilusionada por volver a sentirse reportera.

"Me ha quedado flipada porque he tenido la sensación de que nunca me había ido, muchos compañeros han sido muy amables conmigo, me han tratado superbién", relataba en una retahíla de vídeos en los que detallaba como le fue en su 'vuelta al cole'. "No os podéis ni imaginar lo que he sentido, tenía ganas de llorar".

Es indudable que iba a ser una de las sensaciones por su vuelta a la escena pública de nuevo, aunque le sorprendió una cosa: "Pensaba que me iban a hacer muchas preguntas", relativo a su salida de Mediaset o su ruptura, "pero nada".

La periodista continuó asegurando que "probablemente sea uno de los mejores reportajes que he hecho" para después mostrar su agradecimiento a los compañeros de profesión que le mostraron su cariño en los peores momentos: "Muy agradecida a esa gente que me levantó del suelo".