Ni zumo de tomate ni agua con limón: esta es la vitamina que te salvará de la resaca

Salir de fiesta una noche y tomar alcohol casi siempre va acompañado de dolor de cabeza y malestar general a la mañana siguiente. A esto lo conoceremos como resaca.

Y es que en internet podemos encontrar muchos remedios y métodos caseros para acabar con ella antes de que pasemos todo el día en la cama por culpa de la resaca.

Zumos depurativos como el de tomate, agua con limón, comer tortilla francesa o tomar un poco de vinagre de manzana, son algunos de los remedios caseros que podemos encontrar en redes sociales.

Y es que lo cierto es que la única para forma para no tener resaca es no consumir alcohol, pero a continuación te traemos una vitamina que va a ayudarte a que la mañana de resaca no sea tan dolorosa.

Hablamos de la vitamina B12. Y es que la vitamina B12 y el alcohol están relacionados. “El consumo crónico de alcohol acarrea un déficit de vitamina B12”, expone Mara Sampere, miembro del Grupo de Trabajo sobre Uso de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Esta vitamina es necesaria en nuestro organismo para la producción de nuevas células sanguíneas y para que el sistema nervioso funcione normalmente.

¿Cómo evitar la resaca de Fin de Año? Estas son las siete claves que sí funcionan / Freepik

¿Por qué se produce la resaca?

La resaca se produce porque en la metabolización del alcohol se producen una serie de productos tóxicos para el organismo. Esa toxicidad va a variar en función de la capacidad metabólica de cada persona y esta capacidad está relacionada con la producción de una enzima, en concreto, el alcohol deshidrogenasa.