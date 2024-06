Adiós a Paz Padilla tras su despido: el trabajo fuera de la televisión y sus más de dos millones

La actriz y presentadora Paz Padilla quiere rendir un "profundo y sentido" homenaje, no solo a su madre, doña Lola, sino "a todas las mujeres que han engendrado vida y que han aparcado sus sueños para que los cumplan sus hijos", en su nuevo libro, 'Madre!' (Harper Collins), presentado este martes.

La gaditana, que estaba muy unida a su madre, quien falleció en febrero del 2020, ha señalado que con el libro ha conocido distintas versiones de su madre.

"Yo tenía seis hermanos más, por lo que antes de escribir el libro me reuní con ellos para que me contaran su propia visión sobre mi madre, y he descubierto nuevas cosas que no conocía. He aprendido a amar más a mi madre, si cabe", ha reconocido.

Dolores Díaz, conocida familiarmente como doña Lola o simplemente Lola, nació en 1929 en Girona. Una mujer que "siempre luchó para dar de comer a sus hijos, algo por lo que tuvo que hacer verdaderos esfuerzos, pero también para hacerlos felices", cuenta su hija.

"Mi madre y mi abuela lo tuvieron muy difícil, ser mujer en aquella época en la que tenían que estar calladas. Ellas eran medio analfabetas, pero mi madre echó para adelante con siete hijos, a los que nunca les faltó de nada y a los que les inculcó los principios básicos para la vida, sin saber casi de nada", ha señalado.

En la presentación, celebrada en el Teatro Alcalá de Madrid y a la que no solo han acudido amigos y familiares de la presentadora, sino también seguidores de Padilla, se han leído unos capítulos del libro en los que hablaba tanto de cuando era pequeña y su padre la abandonó y a sus hermanos por irse "de parranda" hasta cuando creció, se casó y tuvo hijos, pasando por la relación que tenía con su madre

En la lectura ha estado acompañada por Antonio Resines, con quien ha teatralizado los capítulos, mientras que la guitarra de Juan Fernández de Valderrama, de Materia Prima, y la voz de Concha Buika les guiaban musicalmente.

El libro, que ya se encuentra disponible en las librerías, es un "emocionante recorrido a través de tres generaciones donde evocamos a la madre de nuestra propia infancia, a la que nos ayuda cada día y a la que sigue en nuestro recuerdo, aunque ya no esté con nosotros", ha descrito su autora.

Padilla, cuyo anterior libro -'El humor de mi vida'- fue la obra de no ficción más vendida de 2021, espera que este tenga el mismo éxito, aunque asegura que se conforma con que le "llegue a la gente, a las madres y que guste".

"Quiero ayudar a que la gente sea más feliz. Por ello, en cada capítulo, no solo cuento una experiencia que he vivido con mi madre, sino que también dejo una reflexión para quien la necesite", ha puntualizado.

Su vida tras dejar la tele

Paz Padilla ha sabido reciclarse muy bien tras su salida de Telecinco antes del final de Sálvame. La actriz, presnetadora y humorista triunfa con su libro y sus aprciones en podcast, además de compaginar una sólida carrera como influencer, con un perfil en Instagram que ya supera los 2 millones de segudiores. Una de lascifras más altas dentro de nuestro país.