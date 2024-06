Qué se sabe de la espantada de Ana Rosa Quintana y su huida de Telecinco

Las amenazas están para cumplirlas o, de lo contrario, se quedan en faroles. Ojo, faroles que pueden salir bien o mal. El caso es que Ana Rosa Quintana no está nada feliz tras los cambios que le empujaron a hacer desde la directiva de Telecinco.

La brutal crisis de audiencia de la cadena desde que decidieron abusar de la telebasura y la polémica docuserie de Rocío Carrasco, unido a las malas decisiones con programas, presentadores y series, todavía no tiene solución.

Los mandamases decidieron cambiar de franja a la absoluta reina de las mañanas. Ana Rosa era la lideresa y dejaba muy atrás tanto a la Antena 3 de Susanna Griso como a La1 en cuestión de share. Pero las tardes son otra cuestión y TardeAR no funciona lo que debería. Hay varios motivos y es cierto que gran parte de la culpa no reside precisamente en la persentadora, ni en el formato del programa. No hay más que ver que Sonsoles Ónega, su extrabajadora, domina el pulso. Sí, aprovechando muchas ayudas.

Guerra entre Antena 3 y Telecinco

Que si la de Antena 3 no tiene tanta publi espantadora de audiencua, que si dura algo menos, que si el programa previo y el posterior de Sonsoles tienen mucha más audiencia de la que aprovecharse. Todo eso es verdad y, por ello, Ana Rosa quiere regresar a las mañanas. La cosa es que el propio Diego Arrabal, uno de los primeros despedidos de Telecinco en la época de las cabezas cortadas, asegura que la veterana periodista ha llegado a amenazar a la casa con marcharse. ¿Dónde? Esa es otra cuestión.