Destapan el problema económico de Terelu: "Lo estoy pasando mal"

Terelu Campos está en el foco una vez más en Ni que fuéramos Shh, esta vez por un conflicto con Kiko Matamoros y Kiko Hernández, que aseguran que han estafado a la presentadora. La propia Terelu respondió a la información de Kiko Hernández, y el lunes en el programa de sustitución de Sálvame, receraron una conversación en la que Terelu hablaba de su 'problemilla' económico.

"Terelu te han estafdado 50.00 euros", comenzaba. "No lo sé", respondía supuestamente la hija de María Teresa Campos, a la que el programa de Quickie doblaba con una voz un tanto caricaturesca, muy grave y en la que se alargaban su pronunciación de la S hasta más no poder.

- "¿Como que no lo sabes? ¿Tú no notas que te faltan 50 mil euros del monedero? Cuéntame que ha pasado, por favor"

- "Yo no tengo nada que contar"

- "¿Cómo que no, tú no has prestado dinero?"

Aquí es dónde empezó a despotricar la presentadora, que no daba crédito por la información, lo que fue criticado por los 'Kikos'.

"No es verdad, yo no he prestado dinero, es que las cosas no son así. Yo no he dicho que nadie me deba dinero, he dicho que no lo he prestado. Me molesta hablar muchísimo de esto, primero porque es incómodo y después tal y como se ha dicho, no es verdad. Es totalmente incierto", comenzaba Terelu.

"Escúchame, estoy harta de escuchar idioteces en mi vida. Si yo por las mañanas tengo que levantar a desmentir todas las imbecilidades que se han dicho sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi hija, no haría otra cosa en mi vida. Ahora, si eso me rentara lo haría, pero no me renta".

"Yo por lo menos pido que cuando se cuentan las cosas, que se cuenten como son. Y si quieren contarlo o un compañero lo cuenta a otro para que este otro lo cuente, por lo menos que ese compañero diga el nombre de la persona. Sé valiente, dilo, que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, háblalo, tú, no tu compañero, tú no le digas a tu compañero que cuente, no cuéntalo tú y dilo tú. "

"¿Tú sabes eso de "escuchar campanas, pero no saben la iglesia"? Ahí hay una persona que sabe la iglesia pero no lo cuenta".

Kiko Hernández vuelve a ser uno de los colaboradores más mediáticos. / SD

La respuesta de los Kikos: "Fíjate si eres torpe..."

“Terelu, tienes un problema tremendo. Tú sí que oyes campanas, pero no sabes la iglesia. Aquí hay un compañero que maneja una información y yo lo único que intento en la medida de mis posibilidades es ni dañarte a ti ni que quede manchada la imagen de tu familia”, empezó apuntando Kiko Matamoros.

“Tú fíjate si eres torpe, con todos los años que llevas en esto lo poco que los has aprovechado. No te enteras de por dónde te da el aire. Yo claro que conozco la historia, claro que sé lo que hay. Yo sé quién es y cómo se llama. Yo eso no lo oculto. Al revés, lo cuento en este espacio. Es amigo de mi ex, no mío, que no es lo mismo. No te equivoques”, siguió sobre la información vertida por Kiko Hernández.

“Le jode que tengamos las informaciones y hablemos de ellas”, añadió Kiko Hernández, que no se quedó ahí y siguió con una leccón de periodismo: “La fuente nunca se dice, eso mamá te lo tendría que haber enseñado en periodismo”. “¿Quieres que suelte la iglesia? Yo sé la iglesia. Te la voy a decir: la iglesia se llama 'no lo has demandado porque no puedes demandarlo'. ¿Te digo quien es el párroco? Se llama 'te gustaría denunciarlo' y el monaguillo se llama 'no puedo'”.