Preocupación por Mario González y su adicción tras Supervivientes 2024: "No puedo parar..."

Es una cuestión matemática. A veces, el sobre exponerse conlleva consecuencias. Pasa con muchos influencers que dan el paso a la televisión y pasan de tener esa repersusión mediática más allá de las redes sociales. Si ya ocurre con la exposición en un plató, aquí en España, imagínate la sensación de estar en un reality, uno de los más vistos de la televisión, concursando en un formato como el de Supervivientes y junto a tu pareja en Honduras.

Es lo que le ha pasado a Mario González, conocido influencer y reciente concursante de Supervivientes 2024. A diferencia del otro reality en el que estuvo, La Isla de las Tentaciones, esta vez Mario ha afrontado un reality mucho más estricto y donde se ha puesto a prueba como superviviente, sacando una nota notable para la audiencia en su paso por el concurso.

Sea como sea, Mario González fue al concurso con su pareja, Claudia Martínez. Ambos se conocen de la Isla de las Tentaciones. Fueron en la misma edición. Claudia rompió con Javi y al tiempo comenzó con Mario, amigo de la expareja de Claudia. La pareja decidió ir a concursar a Supervivientes juntos y ahora, de vuelta a la rutina más unidos por haberse enfrentado a diferentes contratiempos, están pasando por un problema que le afecta al influencer.

El problema de Mario González tras Supervivientes 2024

El problema no es otro que la ansiedad por comer. Tras meses pasando mucha hambre en Honduras, ahora de vuelta a la realidad Mario se ha dado cuenta que afronta sus comidas con mucha ansiedad y que no tiene filtro. "A mí lo que me da miedo es que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer, que eso a mí nunca me había pasado", ha confesado Mario, quien visiblemente preocupado demuestra que para él es importante evitar a toda costa el tradicional 'efecto rebote' tras la vuelta de Supervivientes.

"Yo siempre he sido de comer poco. Yo, por ejemplo, cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer. Nunca voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé parar", añadió el joven en el podcast Beduck. Esto puede derivar, además de en un aumento de peso considerable, en diferentes transtornos mentales vinculados a la alimentación y que hoy por hoy son una amenaza a la que el joven quiere poner remedio. Contará, eso sí, con la ayuda de Claudia. ¡Mucha suerte!