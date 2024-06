Duras críticas a Marcos Llorente tras aconsejar no usar crema solar

No ha empezado de la mejor forma el verano para Marcos Llorente, un habitual de los periodos estivales en redes sociales por sus lujosas vacaciones, y que este año tendrá que ver la Eurocopa desde casa, o la playa paradisíaca en la que le pille en el mes de junio. El futbolista madrileño es conocido por jugar en el Atlético de Madrid, y haber pasado por equipos como el Alavés o el Real Madrid, además de formar parte de la estirpe de deportistas con apellido Llorente, pero también por el cuidado escultural de su cuerpo.

Cada imagen que cuelga en redes sociales saca a relucir sus abdominales y su moreno mediterráneo, precisamente uno de los principales puntos de controversia. Fue en una publiación durante su estancia en Hawái en la que junto a unas fotos, alguna sin camiseta, añadía un texto: "5.20 am esperando al amanecer, 6.40 salida del tee 1 (9 hoyos de golf), 9.30 desayuno, 10.00-14.00 sol sin protección ni gafas, 15.00 deporte/moverse y 18.00 cena/equilibrio momento para agradecer y valorar la vida".

Este último punto, el de tomar el sol sin protección, es el que provocó el aluvión de críticas y comentarios al respecto de la importancia de aplicarse protección solar, un hábito fundamental a la hora de proteger tu piel.

"Él lo hace con la mejor intención, pero algún día, cuando se entere de que aquellos en los que cree no se basan absolutamente nada en la ciencia y solo quieren vender, se arrepentirá de lo que comparte a millones de personas", escribió uno de sus seguidores. Curiosamente, el futbolista respondió, y con nada que se pareciese a una expplicación o disculpa. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes".

Y la cosa no quedó ahí, otro mensaje expresó que: "Sigue exponiéndote al sol, te vas a enfermar de la piel", le escribió otro seguidor en los comentarios, ante lo que Marcos respondió: "Incorrecto".

Marcos Llorente en una de sus comidas abundantes en proteína / Instagram

Marcos Llorente responde a las críticas

El centrocampista del Atlético de Madrid respondió a las críticas con un mensaje asegurando que no niega la existencia del melanoma, pero se reafirma en 'defender' al sol de los problemas de salud.

Hola a todos, me paso por aquí a desmentir y aclarar que en ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas. Opino que el sol no es el culpable de las enfermedades…

¿Es el sol el culpable… o somos nosotros?

¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él?

¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta?

¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina?

¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas?

¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas?

Y un largo etcétera.

He leído a expertos de la SALUD sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol. A mí me resuena más la naturaleza que lo artificial.

Esta es mi opinión y la de muchos profesionales, repito.

Que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su SALUD. Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis que eso sí que es malo