Pillan a Laura Boado con este canterano del Real Madrid "besándose y paseando de la mano"

La mayoría de parejas nuevas empiezan en verano, esa época del año en la que el buen tiempo y el periodo vacacional hace florecer el amor para depararnos sorpresas y bombazos inesperados. Es el caso de Laura Boado y Álvaro Benito, los cuales han sido relacionados por la cuenta de Instagram, La Cuernis, experta en adelantar relaciones entre las figuras más famosas del panorama.

La exconcursante de la Isla de las Tentaciones salió del programa de la mano de Saúl Pina, con el que mantuvo una relación hasta hace unas semanas, en la que cortaron. Apenas un mes después, y según La Cuernis, "son varias las personas que han visto a Laura Boado con un nuevo chico, que hemos descubierto que es Álvaro Benito", aseguraba la cuenta. Es más, varios de los participantes del grupo de seguidores de la cuenta aseguró viéndolos "besándose y paseando de la mano".

Álvaro Benito durante un concierto de Pignoise / SD

"Tonteo máximo"

A pesar de la falta de pruebas que pudiesen asegurar que la influencer y el cantante de Pignoise estuviesen en una relación previa, no dudan en catalogarlo como "un tonteo máximo". Está claro que cuando el río suena... En redes se siguen mutuamente y, a pesar de que Álvaro Benito no tiene reacciones en las fotos de Laura, el Instagram de ella está lleno de 'me gustas' a las fotos del canterano del Real Madrid.

Álvaro Benito está soltero después de su relación con Amaia Salamanca, a la que conoció en una participación en la serie SMS, antes de componer junto a su banda la sintonía de Los Hombres de Paco, en la que también apareció. En el caso de Laura Boado, dejó su relación con Saúl, al que conoció en la Isla de las Tentaciones, aunque ninguno de los dos dio explicaciones en sus redes sociales.

Veremos como transcurre esta historia a lo largo del verano, pero lo cierto es que parece haber algo más que paseos entre Laura Boado y el comentarista de Movistar Plus.