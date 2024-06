El zasca de María Patiño a una conocida famosa que se va a comentar (y mucho)

Hay veces que la vida se pone en contra. Y donde dije digo, digo Diego, que dice la expresión. Ahora, el conflicto entre 'Ni que fuéramos Shhh', de TEN TV, y los diferentes formatos de Telecinco, como Ya es Mediodía, Socialité o Fiesta, entre otros, también ha llevado al enfrentamiento entre sus colaboradores.

Y es que son muchos ex-Telecinco los que ahora están en TEN TV, que ha apostado por ellos para llevar 'Ni que fuéramos Shhh', que ya estaba en plataformas como Twich desde hacía tiempo, a la televisión. Y, claro, el pique entre los colaboradores de uno y otro programa son evidentes. Los últimos, María Patiño (TEN) con Terelu Campos (Telecinco).

El motivo, que según Patiño, Terelu siempre aseguró que no 'vendería' -hablaría públicamente a cambio de dinero- de su vida privada. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que lo ha hecho tras enterarse del embarazo de su hija, Alejandra Rubio.

El embarazo de Alejandra Rubio y la reacción de Terelu

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores y Calo Costanzia di Costigliole, esperan su primer hijo. A sus 23 años, la hija de la hija mayor de María Teresa Campos (ya difunta), ha descubierto que algo pasaba al notar a su hija excesivamente nerviosa.

"Al poco tiempo de hacerme la prueba me preguntó que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa", contó Alejandra Rubio en la revista ¡Hola! "No entendía por qué me estaba comportando así". Se lo contó, de "sopetón". Y Terelu, "flipó", aunque "se emocionó mucho".

"Me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría", cuenta su hija. A su padre tardó algo más en comunicarselo.También se puso "supercontento". Sea como sea, ahora Terelu no ha tenido más remedio que hacer frente a esa vida privada en televisión, después de que su hija hiciera público en la revista su embarazo. Y ahí que estaba María Patiño para pasar facturas... "Madre mía, la que no venía su vida".