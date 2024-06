Climbing Madrid 2024: El festival que ha marcado un antes y un después en el mundo de la escalada

El festival de escalada más grande de la historia de España, Climbing Madrid 2024, ha sido un rotundo éxito. Impulsado por la Comunidad de Madrid y con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyomolinos, el evento ha contado con patrocinadores destacados como Renfe, que ha sido un pilar fundamental gracias a su compromiso y apoyo al talento y la superación de los deportistas.

Climbing Madrid, una celebración que ha unido a escaladores profesionales, aficionados y entusiastas

Durante una semana, Arroyomolinos se convirtió en el epicentro de la escalada, ofreciendo más de 60 horas de actividades emocionantes en un festival que combinó música en vivo, deporte y gastronomía en un ambiente inigualable. Además, el Campeonato de España de Dificultad y Paraescalada fue un derroche de talento y esfuerzo por parte de los atletas españoles.

Campeonato de España de Dificultad

Conversaciones inspiradoras con escaladores de renombre

Renfe nos trajo a Climbing Madrid interesantes conversaciones y entrevistas motivacionales de figuras internacionales como el escalador norteamericano Chris Sharma y la dos veces campeona del mundo de boulder, la británica Shauna Coxsey. Con un maestro de ceremonias de categoría, el reconocido escalador y alpinista madrileño Carlos Suárez.

Este espacio de conversaciones añadió experiencia y pasión por un deporte que une a personas de todo el mundo.

Escaladores profesionales Chris Sarma y Carlos Suárez

El Campeonato de España de Dificultad

El imponente muro de competición internacional- certificado por la IFSC-, que se usó para el Campeonato fue testigo de impresionantes movimientos repletos de técnica, fuerza y dinamismo, como el que le dio la victoria a Iziar Martínez en el último paso antes de alcanzar el top, ganándose la ovación unánime del público por su excepcional ejecución; al igual que Mikel Linacisorio, quien impresionó a todos los asistentes al superar una sección de techo especialmente complicada gracias a su buena táctica y determinación, asegurándose así el primer puesto del Campeonato de España de Dificultad. Asimismo, las categorías juveniles sub 14, sub 16 y sub 18 fueron una auténtica exhibición de nuevos talentos.

Paraescalador en el Campeonato de España de Paraescalada

Por su parte, la competición de paraescalada inspiró a todos con historias de superación como la de Sergio Aznárez, escalador ciego y autista que competía por primera vez, o la de Bene Muñoz, quien descubrió la escalada como parte de su rehabilitación tras un accidente, convirtiéndose en una afición. Atletas con diversas discapacidades que mostraron que no hay barreras cuando se trata de pasión y esfuerzo. De lo que no hay duda es que estos atletas dejaron el nivel de la paraescalada en España muy alto.

Concurso: descubre tu conocimiento sobre la escalada

Durante el evento de Climbing Madrid, los asistentes pudieron disfrutar, gracias a Renfe, de un entretenido concurso para poner a prueba sus conocimientos sobre este apasionante deporte que es la escalada. Y así, tuvieron la oportunidad de demostrar su habilidad respondiendo a preguntas de tres niveles diferentes de conocimiento.

El entusiasmo de los participantes y la buena atmósfera que se vivió en el evento, generó un ambiente distendido y lleno de buenos momentos. A los ganadores del concurso se les obsequió con distintos premios.

Concurso- conocimiento sobre la escalada

Muro popular

Pero, Climbing Madrid no solo fue para profesionales de la escalada. Un muro de boulder de 5 metros de alto y 30 de ancho estuvo disponible para que todos pudieran experimentar la escalada de manera totalmente gratuita. Bajo la supervisión de monitores especializados, tanto principiantes como aficionados pudieron disfrutar del deporte en un ambiente seguro y acogedor. En total 7.700 personas probaron esta estructura similar a la utilizada en Copa de España.

Escalando en el muro popular

La oferta gastronómica y musical fue otro punto fuerte del festival. Una variedad de food trucks ofreció delicias culinarias mientras diferentes bandas de música y Djs mantuvieron el ambiente animado durante toda la semana. Cada día fue una celebración para todos los sentidos.