Rechaza a su cita de First Dates por no hablar catalán

First Dates es el programa estrella de Cuatro. Y lo es por mucho respecto a cualquier otro, ya que los de Carlos Sobera son los únicos de la cadena que son capaces de congregar a un buen número de fieles frente a la pantalla día tras día. El formato es muy sencillo y pasa por juntar a dos personas y ver si son capaces de gustarse más o menos como para tener una segunda cita o pasar página. La productora, en cualquier caso, no siempre busca un final feliz y se nota.

Son muchos los momentos que nos dejan las cenitas del restaurante en el que trabaja Laura Boado, pero recientemente conocimos a Celia y Ben. Ella, española; y él, anglofrancés con ocho años viviendo en España. Celia, de 25 años, tenía claro que su prioridad era un "hombre con ganas de vivir la vida y que sea divertido e inteligente".

La cita arrancó con ambos hablando de sus profesiones. Él le contaba que es profesor de inglés y ella que era Tiktoker. Tras esto ella dice que es catalana y que le estaba "costando hablar castellano". Ya estaba quedando claro que la pareja no tenía futuro como tal, aunque por lo menos no mencionó la camisa del bueno de Ben. Ella se mostró interesada en si Ben creía en el horóscopo y sorprendió a su cita al añadir una presunta afición: "Cuando estoy sola hablo con un dios que me invento yo".

Celia España y First Dates en su Tiktok

La cita siguió sin mucha historia hasta que él aseguró que se había olvidado la cartera. Ella pagó la cuenta de ambos y cada uno se fue por su lado. Celia estaba más interesada en alguien que hablara catalán antes que en un plurilingüe, pero es normal para una creadora de contenido exclusivo en dicha lengua. Así es Celia España, nacida en Amposta en 1998. La joven, claro, no ha querido perder oportunidad y ha comentado su cita del programa de Cuatro en redes sociales.