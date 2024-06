Borja Escalona la vuelve a liar pretendiendo comer gratis: Rompe un plato y derrama un sorbete en la cara de la dueña

Borja Escalona ha vuelto a las andadas. El polémico youtuber ha vuelto a ser viral, esta vez no por colarse en un estadio de fútbol, sino por un nuevo intento de 'sinpa' en el que deja de nuevo a las claras sus modales y la forma de actuar. Su modus operandi es ir a los restaurantes mientras está en directo y después de comer, en el momento en el que le traen la cuenta y tiene que pagar, monta una escena para tratar de irse de rositas sin pagar con la excusa de que el video es una promoción. Cuando los encargados de los locales se niegan a tal cosa, el youtuber empieza a ponerse en tono amenazante asegurando que la 'promoción' que ha hecho con su video cuesta miles de euros. Por supuesto su comportamiento no da frutos en la mayoría de casos, y en esta ocasión ante la falta de coacción de la dueña, Borja Escalona ha vuelto a demostrar su falta de educación con el local.

No se le ha ocurrido otra cosa que, tras la negativa de la encargada del local a darle de comer gratis, romper el plato contra el suelo asegurando que "es que ese plato era mío, que lo estoy pagando”. Pero la cosa no queda ahí, tras hacerse el sorprendido cuando llega la cuenta “estaba todo muy bueno, pero me han traído un papel que no tiene demasiado sentido”, el streamer montó el numerito del plato, para después asegurar que la 'promoción' que acaba de hacer con su video cuesta 7.000 euros, y que el coste de la comida la descontaría de ese cargo.

Tras esto, Escalona coge el sorbete que le acaban de servir, y justo delante de la encargada del local lo derrama sobre la mesa. Una falta de modales y educación que demuestra demasiado a menudo. Tras esto rompe la cuenta a lo que la dueña, por no seguir con la discusión y que escale, le decide invitar a la comida.

Borja Escalona derramando un sorbete sobre la mesa / SD

Otras polémicas de Escalona

El youtuber, que básicamente es famoso por los 'fregaos' en los que se mete, ha llegado a colarse en estadios como San Mamés, las obras de la Cerámica, e incluso en Mestalla. En todos esos teniendo que ser echado por la seguridad del recinto. En el caso de locales, ha tenido múltiples problemas en tiendas de gafas, restaurantes, y uno de sus más famosos, en un local de empanadas, en el que dejó una de sus frases más reconocibles: "Ah, qué tengo que pagar esto?".