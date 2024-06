Víctor Sandoval acaba en la Comisaría para denunciar una agresión en plena calle

El nuevo proyecto de algunos de los ex colaboradores de Sálvame va viento en popa. María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban y compañía han regresado en plena forma y en sus primeras semanas en Quickie están dando mucho que hablar.

Ni que Fuéramos está agitando el avispero de la audiencia en sus primeros pasos. El programa de Lydia Lozano, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval... y ahora también Kiko Hernández, está dando bombazo tras bombazo desde el desencuentro Belén Esteban - Terelu Campos hasta este serial con Marta Riesco.

El último capítulo ha surgido a raíz de la entrevista que Luis Font, exmiembro de Locomía, concedió a Socialité. En el programa de Telecinco, el artista contó cómo fue su encuentro con Víctor Sandoval. Un interés sentimental que no llegó a buen puerto y que terminó en agresión.

El inicio de la pelea entre Sandoval y Font, ex miembro de Locomía

"Él me invitó a venir a Madrid. Yo en aquel momento económicamente estaba fatal, y él me dijo que no me preocupase, que me sacaba el billete de AVE... El encuentro no fue ni medianamente lo que tenía que haber sido por su parte, cuando llegue aquí noté otra posición de él, no percibía que, en los WhatsApp, no me sentía cómodo del todo", cuenta Font

“Víctor sintió una cierta atracción por mí, pero la cosa no salió bien”, ha explicado Font en la entrevista “Cogí un vaso de agua y se lo tiré en la cara”, contó el exmiembro de Locomía. “Lo manipula y exagera todo", ha asegurado en esa entrevista en Socialité

Después la réplica en directo fue para Víctor Sandoval: “Aquella noche tuve una noche de amor terrorífico". Así comienza el colaborador de Ni que fuéramos a contar cómo vivió esa cita con el miembro de Locomía y asegura que llegó a tener miedo: “Le di un dinero para que comprara la cena en ‘El Corte Inglés’, pero solo compró una tortilla y una botella de vino”, relató Sandoval. A partir de ahí Sandoval cuenta detalles escabrososos como pedirle que se duchara porque le olían las partes íntimas.

Cuando se retiraron a dormir, en mitad de la noche, Font apareció en el dormitorio de Sandoval: “Están todos afuera esperando”, narra Sandoval sobre el artista, que apareció completamente desnudo y pidiéndole que se comiera a su amigo, aunque allí no había nadie. "Dormí con unas tijeras debajo de la almohada", revela Sandoval.

La historia se volvió más rocambolesca al día siguiente cuando la casera de Sandoval entró en la casa. “Este fuera de aquí, pero ya. Ha entrado en casa de mi madre en pelotas a las 5 de la mañana”, cuenta el ex colaborador de Sálvame.

Font se marchó de la casa de Sandoval. Sin embargo había un nuevo capítulo por ocurrir entre ambos. En 2023 Font se encontró con Sandoval y Belén Esteban. El ex de Locomía esperó a que se marchara su acompañante para entrar al local y lanzarle un vaso de agua a la cara a su 'antiguo ligue'. Acto y seguido Sandoval cuenta que fue a denunciarlo a la Polícia: “Me da miedo”