“Tengo un compromiso absoluto con el impulso a la Igualdad a través del deporte”

Andrea Sánchez Barrio, no sólo es una deportista al uso, es una jugadora de Balonmano Playa que ha sido 10 veces campeona de España con más de 20 medallas internacionales, Oro en Campeonato de Europa y Cubles (2021 Y 2023), Oro Champions Cup (2021 y 2023) y Campeona del Mundo en 2016.

Como Campeona del Mundo en Balonmano Playa y responsable de Patrocinio Deportivo de Iberdrola España, ¿cómo equilibras tus responsabilidades profesionales con tu carrera deportiva?

Aunque sigo jugando a nivel internacional, ya estoy retirada de la selección y eso facilita la situación y hace que mi calendario sea menos exigente. Aun así, desde Iberdrola siempre se ha cuidado este tema y he podido tener la flexibilidad necesaria para poder compaginar ambas cosas y no tener que elegir. Han cuidado mi carrera deportiva desde siempre porque de verdad hay un compromiso con las deportistas y a mi, me lo han demostrado personalmente.

Andrea Sánchez por la Igualdad en el deporte / ARCHIVO

¿Cómo influye en tu enfoque y estrategia para gestionar patrocinios deportivos en Iberdrola?

Ser deportista creo que me da un punto de vista un poco más completo de la situación del deporte practicado por mujeres en España y cómo ha ido evolucionando positivamente desde que Iberdrola empezara a impulsarlo. Las condiciones, la visibilidad, la implicación de las Federaciones con ellas, las oportunidades para las propias deportistas… el escenario en el que nos movemos el día de hoy es infinitamente más positivo e igualitario que el de hace diez años.

¿Qué valores y habilidades has adquirido como atleta de élite que aplicas en tu rol corporativo en Iberdrola?

Al final creo que las deportistas no somos conscientes de las habilidades y valores que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera deportiva porque es algo que sumas día a día. Es cierto que al incorporarte al mundo laboral te das cuenta de que la gestión del estrés, la constancia, la capacidad de adaptación, el compromiso u otros valores que tienes quizás te da un plus. Al final las deportistas estamos sometidas a mucha presión diaria y llega un momento que la asimilamos como normal, por eso, al cambiar del ámbito deportivo al laboral, sabemos controlar las situaciones de estrés y adaptarnos a las necesidades sin darnos cuenta.

Iberdrola es conocida por su apoyo al deporte femenino. ¿Cómo contribuyes desde tu posición para promover el balonmano playa y otros deportes femeninos?

Desde mi posición dentro de Iberdrola tengo un compromiso absoluto con el impulso a la Igualdad a través del deporte, pero me enorgullezco al decir que toda la empresa la tiene, va en el ADN de Iberdrola. Como deportista campeona del mundo y de Europa, para mí, estar dentro del departamento de patrocinio deportivo y poder contribuir al desarrollo del deporte y a la búsqueda de esa igualdad real es algo que me emociona y me hace sentir muy afortunada.

“Quiero seguir aportando al mundo del deporte y siendo parte de Iberdrola siento que estoy cumpliendo con mi objetivo”

¿Podrías compartir algún proyecto o iniciativa de patrocinio deportivo de Iberdrola que te haya emocionado especialmente o en el que hayas visto un impacto significativo?

Podría compartir miles de momentos e iniciativas. Quizás por quedarme con tres; los Premios Iberdrola Supera donde se premian con una dotación económica iniciativas sociales con unas historias que de verdad llegan al corazón. Por otro lado, los datos que avalan que este patrocinio es un éxito como el incremento de licencias federativas en un 42%, el impulso a las 35 federaciones nacionales y a las 800.000 deportistas. Además, guardo de manera muy especial las conversaciones privadas con las deportistas donde, fuera de cámaras, valoran de corazón el trabajo de estos 8 años de patrocinio. Este impulso al deporte practicado por mujeres no es un patrocinio al uso, es una implicación con miles de deportistas donde nos unen muchos años de trabajo mano a mano para crear una situación más justa para todos.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son tus metas tanto en tu carrera deportiva como en tu rol en Iberdrola, y cómo esperas que estas se complementen?

Sobre mi carrera deportiva aún no me he planteado seriamente mi retirada, pero sé que cada vez está más cerca y ya mi cantidad de competiciones está bajando. Es un momento difícil para todas las deportistas que a todas nos da miedo afrontar, pero, sé que cuando llegue el momento podré irme con la sensación de haberme dejado la piel como jugadora, de haber aprendido de mis compañeras, mis entrenadores, de haber tenido la suerte de coronarnos como campeonas de España, Europa y el mundo. En mi carrera profesional solo quiero seguir aportando al mundo del deporte para devolverle una mínima parte de lo que ese mundo me ha dado a mí y siendo parte de Iberdrola siento que estoy cumpliendo con mi objetivo.