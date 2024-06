Descubren la primera foto de Belén Esteban embarazada

Ha sido el tema estrella en las últimas horas en el mundo del corazón. Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, está embarazada y espera un bebé fruto de su relación con Carlo Constanzia.

La colaboradora de Así es la vida fue la encargada de dar la exclusiva en la revista 'Hola!' esta misma semana y desde entonces se ha convertido en el tema preferente en los platós, entre ellos en el del 'nuevo Sálvame', 'Ni que fuéramos Shhh'. Esta producción, de TEN TV, cuenta con los mismos rostros que en su día estuvieron en Telecinco pendientes de la crónica social.

Pues bien, el embarazo de Alejandra Rubio es ahora el tema estrella y cómo no, en 'Ni que fuéramos Shhh' siguen hablando del asunto. Esta vez ha sido turno de Belén Esteban, que todavía no se había pronunciado al respecto. Sí lo hizo, por ejemplo, anteriormente María Patiño con un sutil zasca para Terelu. "La que decía que no vendía su vida".

Empezaba por todo lo alto la intervención de Belén Esteban. "No quiero que nadie se enfade conmigo", advertía antes de comenzar. Mensaje para Terelu, que hasta la fecha había sido su compañera. "Lo que voy a decir no lo voy a decir con maldad ni nada", añadía. "Yo de verdad, lo único que deseo es que Alejandra sea muy feliz y el bebé, que todo vaya bien y que sea feliz con su pareja, pero yo voy a ser clara", comenzaba.

Sobre la reacción de Terelu, por el famoso vídel de la reacción de Terelu junto a Carmen Borrego, su hermana, enterándose de la noticia, también se mojó. "A mí me viene mi hijo o mi hija con 24 años que tiene un arelación de 5 meses con los problemas que estás teniendo con un chico que ya está cumplido...", expresaba. Así se refería a compleja situación que vive Carlo Constanzio, que cumple condena tras estar acusado de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada.

"Y que se queda embaraza a los dos meses. Que muchas niñas con 16 y 17 salen adelante, claro que sí. Alejandra y Carlos han decidido tenerlo, pero yo también me pongo en el lugar hasta de Mar Flores (la madre de Carlo). Yo no conozco a esta señora, pero bueno", exponía.

"Me pongo en el lugar de Terelu y yo estoy segura de que no quería esto para su hija. Y no lo digo con maldad", sentenciaba.

La 'reacción' de producción a la manera de ver el embarazo de Belén Esteban

Las redes, como siempre, son capaces de todo lo bueno... y también de lo malo. Fueron algunos los usuarios que en las redes sociales cuestionaron la manera de pensar de Belén Esteban y sobre todo cómo criticaba la situación desde 'fuera'.

Algunos incluso se tomaron a broma que Belén Esteban, con todo lo polémica que ha sido su vida, se atreviera a dar lecciones. Y al respecto, llegaron los memes. También desde dentro del programa. Así sacó la producción de 'Ni que fuéramos shhh' a Belén. Belén Esteban, embaraza'. ¿Cómo se lo tomaría?