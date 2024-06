El reencuentro más tenso entre Aurah Ruíz y Ángel Cristo después de Supervivientes: "Yo me he abierto contigo..."

La edición de Supervivientes de este año nos dejó una de las situaciones más surrealistas jamás vistas en el programa. Una tremenda discusión entre Aurah Ruíz y Ángel Cristo terminó con la expareja de Bárbara Rey sobrepasando los límites de la isla, motivo grave de expulsión del programa, después de tener que llamar a los servicios de emergencias de Honduras.

Después del tenso enfrentamiento entre ambos, se volvían a ver las caras fuera de la isa, esta vez en un plató de televisión, en el que cara a cara resolvieron los problemas que tuvieron en la isla, donde llegaron a hacer muchas mugas.

“Tú sabes que hemos vivido y hablado cosas que nos las vamos a quedar para nosotros", comenzaba Ángel Cristo, que se exponía sentimentalmente frente a la extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. "Pero que yo me he apoyado en ti, que me he abierto contigo, que es superdifícil, que de alguna manera tú sabías de mis miedos y mis angustias y de alguna manera yo necesitaba ese tiempo”, continuaba.

Aurah Ruiz en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. / TELECINCO

La respuesta de Aurah

Unas palabras que no quedarian sin contestación por parte de Aurah Ruíz, que le reprochó ciertos comportamientos.

“Decirte que, primero que nada, el perdón lo estaba esperando, real que no he recibido ningún perdón a la cara tuyo. Es verdad que yo te he pedido perdón en varias ocasiones y la última fue cuando salí de la isla. Y te tuve que decir mírame a la cara, porque no me estabas ni mirando y lo hice de corazón. Yo pienso que tengo cosas que decirte de todos los vídeos que he visto y decirte que la amistad que yo por mi parte tuve contigo es real y me duele en el alma todo esto. Por eso estoy sentada delante de ti porque ayer justamente estuve sentada al lado y se me partía el alma. Y yo sinceramente te quiero hablar desde el corazón y espero que tú también lo hagas conmigo”, aseguró.

"Me arrepiento muchísimo. Te pido disculpas, pero mírame a la cara, me gustaría que me miraras a la cara. Me equivoqué muchísimo y me arrepiento y te lo digo a la cara. Perdón, Ángel. No sé si me perdonarás o no, pero tenía ganas de quitarme esa espinita", apuntó la pareja de Jesé Rodríguez.