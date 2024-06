Gloria Camila hace oficial su embarazo y se forma un buen lío: "Estamos ilusionados"

Gloria Camila anunció este 28 de diciembre que estaba embarazada de su primer hijo junto a su pareja David García, con el que lleva cuatro años de feliz relación, para tener que desmentirlo y justificarse unas horas después.

"Tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos. David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé!!! Estamos ilusionados y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa que comenzamos juntos" escribía, explicando la razón por la que supuestamente habían elegido una fecha tan 'señalada' para hacerlo público: "Sabemos que siendo el día que es, el día de los inocentes muchos diréis que es broma y es por eso que decidimos hacerlo oficial hoy, para que los que quieran creerlo y acompañarnos en este camino lo hagan, y los que no, les dejamos con su propia opinión".

"Gracias a todas aquellas personas que sabiéndolo han sabido guardarnos el secreto y nos han dado todo su amor. Gracias David, vas a ser un papi estupendo" añadía, terminando su inesperado anuncio de embarazo deseando a todos "feliz día de los Inocentes".

Lejos de captar la ironía, el supuesto embarazo de Gloria se convirtió en viral en pocos minutos, recibiendo un aluvión de comentarios y mensajes de enhorabuena que hicieron que la hija de Ortega Cano aclarase en un storie que se trataba de una inocentada, ya que aunque en un futuro sí le gustaría ser madre, no es algo que entre en sus planes a corto plazo.

Una broma que se ha vuelto en su contra, ya que muchos han criticado que haya 'engañado' a sus seguidores con una noticia tan importante como su futura maternidad. Algo que Gloria se ha tomado con mucho sentido del humor y así lo ha explicado a la prensa: "Feliz día de los Inocentes. Es una inocentada. De momento no estoy embarazada. Lo hice por el día... pero luego dije feliz día de los Inocentes" ha apuntado entre risas.

"No lo hice por ningún motivo, el motivo es que como habéis dicho todo el rato que estaba embarazada, pues he dicho, hoy que es el día de la bromas voy a decirlo, pero obviamente cuando lo esté lo anunciaré" ha añadido, dejando claro que por el momento no tiene ganas de convertirse en madre.

"A ver si todo el mundo puede bromear y yo no. Ojalá el año que viene la gente no tenga la piel tan fina y se lo tomen con humor, que por eso es el día de los Inocentes. Yo paso total" ha zanjado la polémica.