Preocupación por el estado de salud de Terelu Campos al romperse a llorar en directo: "He sentido náuseas"

Terelu Campos se ha convertido en la protagonista total y absoluta de la semana. La hija de María Teresa Campos está en el centro de la actualidad de la prensa del corazón después del anuncio de que será abuela. Su hija Alejandra Rubio está embarazada y espera un bebé junto a su pareja Carlo Costanzia.

El pasado viernes Terelu Campos concedió una entrevista en exclusiva al programa de Telecinco De Viernes. Allí contó de primera mano cómo estaba viviendo la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia. El tema el principal foco mediático y en programas como Ni Que Fuéramos han analizado esa entrevista.

Los colaboradores del programa han asegurado que Terelu Campos estuvo “incómoda” durante la entrevista. De hecho afirman que aunque “salió contenta de la entrevista” el sábado la sensación de la Campos era negativa después de haber leído algunas reacciones en redes sociales.

El dineral que se ha llevado Terelu Campos por la entrevista exclusiva a De Viernes es uno de los ejes de la polémica. Telecinco habría apostado fuerte por esta historia tal y como ha desvelado Ni Que Fuéramos. Durante todo el fin de semana el rumor de la cantidad que se ha llevado Terelu Campos ha ido alimentándose, sobre todo, en internet.

No obstante en ese mismo espacio, un redactor de Ni Que Fuéramos ha llevado al directo las palabras de Terelu Campos posteriores a la entrevista. Con ellas ha preocupado mucho a la audiencia al hablar de su estado de salud tras su paso por De Viernes.

Campos acudió a su cita con D Corazón a las horas posteriores a la entrevista. Allí rompió a llorar al ver la imagen de su nieto o nieta recreada por la Inteligencia Artificial (IA). También tuvo tiempo para arremeter contra los que la critican a ella o a su hija: “Yo no he llegado a vomitar pero he tenido náuseas. Opinar me parece magnífico, dañar me parece innecesario. Cuando dañan a mi hija, me dañan a mí. Prefiero que me lo hagan a mí”