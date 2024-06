Jorge Fernández obligado a parar el programa de la Ruleta de la Suerte después de que a un concursante “se le fuera la pinza”

Como suelen decir hoy en día los jóvenes, es un 'must'. Un 'deberías'. Si no la has visto nunca. deberías verla porque La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más vistos de la historia de la televisión en España y sigue haciendo historia con sus ediciones. Un concurso que desde hace más de una década es amo y señor de la parrilla televisiva al mediodía con su producción en Antena 3.

La Ruleta de la Suerte, programa presentado por Jorge Fernández, y que cuenta con la ayuda de Laura Moure, tiene una gran cantidad de fans que están enganchados al buen rollo y ambiente que desprende cada edición del programa.

El programa consiste en que tres concursantes van compitiendo entre ellos por resolver paneles, tirando de una ruleta y ganando dinero por cada consonante acertada. Las vocales se compran y existen diferentes tipos de paneles. Algunos, por ejemplo, musicales.

Luego, tras todo el concurso, llega el momento del panel final, al que accede el concursante campeón, el que más ha ganado durante toda la edición.

El espacio de Antena 3 tiene la suficiente diversión como para enganchar a niños y mayores por la facilidad y el dinamismo de su formato. Ub concurso en el que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible para poder avanzar a la final del concurso. Los concursante giran la ruleta, que indica el premio económico que pueden llevarse. A partir de ahí deben ir adivinando las frases del panel, a través de pistas y comprando vocales.

El inicio del programa, pista musical

Como de costumbre, el programa empezaba con un panel musical. Las letras fluían -van y vienen- y los concursantes deben adivinar qué canción es para que posteriormente la banda la cante. Y para sorpresa de muchos, la canción escogida fue 'Makoki', del grupo Paraíso (1993). Una letra con tistes machistas fuera de lugar y que no fue acertada, a ojos del presentador, Jorge Fernández.

"A alguien de la producción se le ha ido hoy la pinza", dijo al cantante, que no hizo más que excusarse al entender que él únicamente cumplía órdenes. "Está claro..."