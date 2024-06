Bertín Osborne, de nuevo muy señalado tras anunciarse su paternidad: "Me siento engañado"

La de vueltas (y situaciones) que da la vida. Que se lo digan a Bertín Osborne, que a sus 69 años sigue siendo el centro de la polémica y de las noticias del corazón. El cantautor ha pasado un mes de junio bien movido a nivel de interés de la prensa después de que reconociera -tras negarlo inicialmente- que se hará cargo de la tutela del hijo que tuvo Gabriela Guillén el pasado 31 de diciembre.

Si bien al principio no lo reconoció como su hijo, Bertín -tras conocerse los resultados de la presunta prueba de paternidad a la que se habría sometido- recapituló y aceptó finalmente a su séptimo vástago, fruto de una corta relación que mantuvo con la empresaria.

Hasta la fechga Bertín había decidido que no iba a ejercer como padre. Es su séptimo vástago. Y todo a raíz de una supuesta prueba de paternidad de la que últimamente se había hecho eco la prensa del corazón. Fue el enésimo capítulo de la tensión vivida entre Bertín y Gabriela estos meses.

En todos estos meses, habían sido las hijas de Bertín, con declaraciones contadas, las que habían desvelado algo de lo que pensaba el cantante, que nunca quiso hablar al respecto. Ahora ha confirmado que su "primera reacción no fue la más adecuada".

Esto es, inicialmente no quiso acerse cargo e incluso puso en duda que el hijo que Gabriela esperaba era suyo. Al contrario que la empresaria, que siempre se mostró más abierta a hablar con la prensa, aunque sin explicarse demasiado.

"Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", ha asegurado el artista, que ha decidido cambiar su punto de vista para buscar lo mejor para la criatura.

"Procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Eso es lo que en justicia tengo que hacer y en ética voy a hacer", aseguró.

La última polémica de Bertín Osborne

Ha sido en uno de sus conciertos. Y es que a sus 69 años sigue ganándose la vida -entre otras cosas- con sus conciertos. De sus rancheras sigue viviendo el bueno de Bertín, que no tuvo una excusa mejor que señalar a los compañeros de luces y sonido en su último concierto para bajarse del escenario... ¡Cuando solo llevaba quince minutos cantando!

Bertín, al ver el poco público presente, se inventó la excusa del sonido para abandonar. Evidentemente eso no gustó a sus seguidores, que no dudaron en 'rajar' de él ante los medios de comunicación presentes. "Ya la he dicho a Ángel (manager), no puedo hacerlo. Llevo 42 años encima de un escenario. No puedo hacerlo porque esto es una cagada con perdón de la palabra. Han contratado a un equipo de luces y sonido al que no debéis contratar jamás".

"Ha estado un cuarto de hora, después de salir tarde... y se va. Ha llegado media hora tarde. Yo he pagado una hora y media, dos horas. "Me siento engañado", aseguró uno de sus seguidores. "Ha visto que somos cuatro gatos y que no hay leña".