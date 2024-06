Joaquín Prat estalla y veta a Carmen Borrego en directo: "No digas esas barbaridades"

El tema embarazo de Alejandra Rubio ha llegado a todos los rincones de la televisión, incluido a 'Así es la vida' donde Carmen Borrego estuvo presente. Allí, Alessandro Lequio le acusó de no tomar parte y continuar el 'falso discurso' que está dando la familia Campos "Yo entiendo perfectamente que tú tienes que seguir el discurso oficial», le ha espetado Alessandro Lequio", expresaba el colaborador. "¿El discurso oficial es que su sobrina está embarazada?", respondía Joaquín Prat.

"No, el discurso oficial es que todo es magnífico y todo es maravilloso y que bienvenido sea el niño cuando la situación objetivamente no es la ideal, con una chica joven con una relación de apenas un mes", especificaba de nuevo Lequio. Estas palabras hicieron saltar a Borrego, que desmintió lo anteriormente dicho. "A mi nadie me ha dicho lo que tengo que decir, siempre me he caracterizado por ir por libre y eso me ha causado muchos problemas".

"Creo que nos impactó la noticia, y una vez impactados, tenemos aquí a una sobrina que ¿qué hacemos? ¿La matamos?", sentenciaba de forma trágica Borrego, un comentario un tanto desafortunado que Joaquín Prat no dejó pasar. "No, no digáis esas tonterías y esas barbaridades".

Alejandra Rubio da positivo

Alejandra Rubio está viviendo un mal momento de salud después de anunciar el embarazo de su primer hijo en común con Carlo Costanzia. Solo un día después de su última aparición televisiva en 'Así es la vida', la colaboradora ha dado positivo en covid, según ha desvelado Sandra Aladro este miércoles en 'De Viernes'.

"Lo primero de todo, quiero mandarle un abrazo enorme a Alejandra desde aquí", comenzó diciendo la periodista, antes de dar la información de última hora que tenía sobre Rubio: "Hace muy pocos minutos que Alejandra acaba de llegar a su casa, llegaba muy angustiada, nerviosa y con mascarilla".

Aladro aseguró que la hija de Terelu Campos le pidió a los reporteros de la prensa que estaba en su casa que "no la grabasen porque tenía covid", añadiendo que estaba "muy preocupada en su estado": "Está asustada, como lo estaría una futura mamá en esta situación... pero quiero mandarle un mensaje de tranquilidad, tengo casos cercanos con covid y no ha pasado nada".

A lo largo del día, tras conocerse esta noticia, Terelu Campos acudió al domicilio de Alejandra Rubio para visitarla, llevándole además una bolsa con comida para ella.