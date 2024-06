Preocupación por el estado de salud de Alejandra Rubio: contrae una enfermedad durante el embarazo

Problemas para Alejandra Rubio. Después de anunciar en exclusiva, en la revista ¡Hola!, su embarazo y de asegurar que la exclusiva no la daba por dinero, la hija de Terelu Campos ha tenido un revés en su embarazo.

La hija de Terelu Campos, que espera un bebé junto a Carlo Costanzia, ha dado positivo en COVID. La colaboradora de Telecinco está en un mal momento, preocupada -como es normal- por las consecuencias en ese futuro bebé de la enfermedad.

La noticia la dio Sanda Aladro este miércoles en 'De viernes'. "Lo primero de todo, quiero mandarle un abrazo enorme a Alejandra desde aquí", comenzó diciendo la periodista, antes de dar la información de última hora que tenía sobre Rubio: "Hace muy pocos minutos que Alejandra acaba de llegar a su casa, llegaba muy angustiada, nerviosa y con mascarilla".

Aladro aseguró que la hija de Terelu Campos le pidió a los reporteros de la prensa que estaba en su casa que "no la grabasen porque tenía covid", añadiendo que estaba "muy preocupada en su estado": "Está asustada, como lo estaría una futura mamá en esta situación... pero quiero mandarle un mensaje de tranquilidad, tengo casos cercanos con covid y no ha pasado nada".

A lo largo del día, tras conocerse esta noticia, Terelu Campos acudió al domicilio de Alejandra Rubio para visitarla, llevándole además una bolsa con comida para ella. Acompañada por una amiga, la comunicadora y colaboradora de 'D Corazón' (TVE) admitió que su hija está preocupada por su embarazo tras haberse contagiado de coronavirus: "Pues sí, qué le vamos a hacer".

El embarazo de Alejandra Rubio y la reacción de Terelu

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores y Calo Costanzia di Costigliole, esperan su primer hijo. A sus 23 años, la hija de la hija mayor de María Teresa Campos (ya difunta), ha descubierto que algo pasaba al notar a su hija excesivamente nerviosa.

"Al poco tiempo de hacerme la prueba me preguntó que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa", contó Alejandra Rubio en la revista ¡Hola! "No entendía por qué me estaba comportando así". Se lo contó, de "sopetón". Y Terelu, "flipó", aunque "se emocionó mucho".

"Me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría", cuenta su hija. A su padre tardó algo más en comunicarselo.También se puso "supercontento". Sea como sea, ahora Terelu no ha tenido más remedio que hacer frente a esa vida privada en televisión, después de que su hija hiciera público en la revista su embarazo.