Desvelan cuánto paga Alejandra Rubio por el alquiler de su piso

Es uno de los nombres propios del corazón en España. Es Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, y en las últimas horas ha sido noticia porque se ha anunciado -ella mismo ha dado la exclusiva en la revista Hola pese a que semanas antes lo negaba- que espera un bebé junto a su novio, Carlo Costanzia.

Pues bien, su nombre está en boca de todos los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh', así como de los diferentes espacios de Telecinco, donde trabaja ahora mismo su madre.

El embarazo ha pillado por sorpresa a todos, incluido a su madre. También a su tía, Carmen Borrego. Las hermanas no se esperaban que Alejandra Rubio, de quien reconocen siempre ha querido ser mamá joven, anunciara su embarazo cuando apenas llevaba cinco meses con Carlo. ¡Y ya está embarazada de tres!

Pero así ha sido. Y pese a las críticas, Alejandra Rubio ha sido valiente y ha saltado pronto a la televisión para dar sus explicaciones. Porque ella quería hacerlo. "Es verdad que llevamos poco tiempo, pero no lo veo como un impedimento. Veo personas que llevan mucho tiempo y que de repente no reconocen a quien tienen al lado. No me da miedo eso. Lo tengo muy claro. La gente dice 'no van a durar'. ¿Qué más da? Voy a tener un hijo", aseguró en Así es la Vida, en Telecinco.

"Es increíble. Ya sabéis que soy especialita, leche", ha dicho, evitando emocionarse. Acompañada de Carlo, cuando pudo escuchar el latido alucinó: "Flipas. Estaba alucinada. Pensaba no puede ser, no puede ser. Él estaba igual. Yo no tengo preferencias. Él sí. Quiere niña, por el hecho que tiene siete hermanos", aseguró al hablar de la primera vez que pudo oír el latido del corazón del nuevo bebé.

La independencia de Alejandra Rubio

Por el momento, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia viven separados. Ella en un piso de Aravaca, cerca de donde vive su madre, y él en Vallecas, tal y como se ha podido ver esta semana con el seguimiento de Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Es cuestión de tiempo, por tanto, que ambos terminen compartiendo techo si van a ser padres juntos. Por lo pronto ya conocemos algunos detalles del piso de la joven influencer. Tal y como han informado en 'Ni que fuéramos Shhh', el piso se encuentra en Aravaca, una ubicación de lujo que está a unos 10 kilómetros del centro de Madrid.

La abuela, que vive a escasos metros, será fundamental en la ayuda del criado de la criatura. Por lo pronto, sabemos que además de lujosa no es excesivamente costosa para los precios de Madrid. 1300 euros al mes.