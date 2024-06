¿Qué hay entre Logan Sampedro y Sofía Suescun?: "Es la primera vez que estoy enamorado"

En cada edición de Supervivientes tenemos nuevas parejas que se forman, otras que se rompen, y amistades inseparables. En la famosa isla muchas veces llega a la orilla una ola de amor que termina por convertirse en una relación una vez termina el programa.

Fue el caso de Sofía Suescun y Logan Sampedro, que en su primera edición como concursantes de Supervivientes compartieron algo más que concurso. La llama del amor se encendió ente ellos en la isla, aunque no se mantuvo llameante mucho más tiempo fuera de ella. Sin embargo, es indudable la buena relación que mantienen todavía a día de hoy, y más en esta nueva edición de Supervivientes: 'All Star' en la que se han reencontrado, eso sí, ambos con pareja.

Las mejores fotos de Sofía Suescun en su Instagram / instagram

Lo cierto es que eso no paró a Sofía Suescun la última vez de tener algo más que amistad con un concursante. Si no que le pregunten al pobre Alejandro Alcalá, que fue preguntado por el presunto beso entre Sofía y Logan en la isla, que nunca llegó a verse en televisión, y el cual no recordaba "si hubo beso o no". Quizás una de las razones por las que aseguró que "A Isa (Pantoja, su exmujer con la que estuvo casado unos meses), al menos, le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida...", aseguró.

A Sofía Suescun no le faltan pretendientes

La navarra está siendo una de las sensaciones del programa, y vuelve a estar entre las favoritas para llevarse el concurso, pero también está entre las favoritas de uno de los concursantes, Abraham García, que ha llegado a la isla abierto a todo. No se escapa a nadie que anda tras Sofía, algo que no le hace especial gracia a Kiko Jiménez. "Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando. Abraham, por tenerme un poco de respeto, creo que debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco", expresaba el novio de Sofía.

En cuanto a Logan Sampedro, a pesar de su gran relación con la exganadora de Supervivientes y Gran Hermano, no ha dudado en declararle su amor a Adara. "No es una declaración porque ella lo sabe. Es la primera vez que estoy enamorado", aseguró en una conversación con su novia.