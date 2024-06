El tenso enfrentamiento entre Olga Moreno y Sofía Suescun: "Eres la reina de las víctimas, te encanta ese papel"

Aunque la aventura acaba de empezar, la tensión ha estallado entre Olga Moreno y Sofía Suescun, que han sacado a relucir su mal rollo en el 'All Stars' protagonizando un durísimo enfrentamiento en el que la novia de Kiko Jiménez, muy amiga de Rocío Carrasco, no ha dudado en tachar a la exmujer de Antonio David Flores de ser "la reina de las víctimas".

Todo ha comenzado cuando Olga ha confesado su sorpresa por la nominación de Abraham, que como líder tenía que desempatar entre ella, la propia Sofía, Marta Peñate o Lola Mencía, y decidía meterla en la lista de nominados definitivos; "No lo entiendo, ha estado todo el tiempo conmigo" aseguraba dolida. Un momento en el que la hija de Maite Galdeano ha saltado como un resorte para defender a su compañero, reprochando a la sevillana que intentase dejar de "traidor" a Abraham: "Entonces, cada vez que nos nomine alguien nos tenemos que sentir así. Una vez más, víctima. No me parece justo que le dejes como malo" le ha recriminado.

Un comentario que no ha sentado bien a Olga, que ha dejado claro que no es "ninguna víctima" y le ha pedido que "no empecemos". Lejos de quedarse ahí la discusión, Sofía no ha dudado en arremeter contra la ex de Antonio David. "Tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es tu papel que siempre le has tenido, en el que te has sentido cómoda. Eres experta en darle la vuelta a las historias. Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que eres la sufridora de la vida porque lo has pasado muy mal" apuntaba.

"¿Y tú qué papel tienes? ¿Hablamos de tu pasadito? Esto es surrealista de verdad" respondía Olga; "Yo estoy muy tranquila, no sé si tú tendrás la conciencia tranquila, yo sí. No sé qué tengo que saber de tu pasado, sé lo que sabe España entero que quedaste retratada", ha replicado Sofía antes de que la ganadora de 'Supervivientes 2021' diese la bronca por zanjada al decidir no seguir entrando al trapo.

Sofía Suescun / SD

La discusión continúa en directo

Un enfrentamiento que ha continuado en directo en la palapa, cuando Sofía ha explicado que lo único que ha hecho ha sido defender a Abraham ante una Olga que ha pedido que deje "lo de fuera atrás". "El pasado es el pasado, vamos a dejarlo aquí. Si hay que discutir, que se discuta de la supervivencia, no de lo que hay fuera. No me conoces absolutamente de nada" ha afirmado.

Lejos de acercar posturas con su compañera, Sofía la ha vuelto a acusar de intentar "manipular la situación agarrándose al pasado" y ha dejado claro que no piensar darle ninguna oportunidad a pesar de conocerla porque "hay energías que no me gustan y tú no me atraes".