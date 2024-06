Última hora del estado de salud de Angy, participante del Benidorm Fest: "Me cebaron a antibióticos"

Nebulossa y su "Zorra" se hicieron con el triunfo en el Benidorm Fest, lo que supone que serán los representantes de España en Eurovisión. Pero, según contaron en Socialité, parece que el grupo no tiene intención de acudir al certamen. Desde el programa de Telecinco aluden a fuentes del equipo de Nebulossa, quienes les han asegurado que no quieren ir a Eurovisión y nunca entró en sus planes hacerlo.

Su triunfo les ha cambiado los planes. Ellos pensaban volver a casa hoy domingo, con sus hijos y su perra, pero la victoria en la gala de anoche ha cambiado sus planes por una rueda de prensa e infinidad de entrevistas con los medios de comunicación en Benidorm. Será solo el primer paso de su larga carrera hacia el escenario de Eurovisión, donde tendrán que competir con una propuesta singular, aunque están tranquilos de que Europa la entienda. "Se va a recibir muy bien porque los 80 son tendencia y la gente está acogiendo muy bien el mensaje", ha asegurado María. Su compañero ha hecho hincapié en que la música "es un lenguaje universal" y "creemos que los europeos lo van a entender". Ante la posibilidad de cambiar su propuesta escenográfica de cara a su actuación en Mälmo, han explicado que, en principio, "no habría posibilidad de cambiarla", aunque la directora de Comunicación del festival, María Izaguirre, ha explicado que la semana que viene se sentarán para trabajar en la propuesta con "calma" pero con los plazos a cumplir con la UER en mente. "Está claro el mensaje y la propuesta de "Zorra" y se armará todo para que salga lo mejor posible".

Angy y su enfermedad

Nebulossa se declaró ganadora de Benidorm Fest 2024 con la canción 'Zorra' tras recibir la mejor nota del jurado y del televoto, que, según ha desvelado RTVE este domingo, amarró por solo dos puntos de diferencia con la segunda opción.

En concreto, del total de 25.019 llamadas y SMS recibidos, el dúo alicantino acaparó 4.484 puntos de los espectadores, seguido de Jorge González, con 4.482 puntos, y de Angy Fernández, que tuvo 3.888. En cuanto al voto demoscópico, Jorge González obtuvo 2.855 puntos y Angy Fernández, la segunda más votada, 2.833 puntos. Nebulossa consiguió 2.463, St. Pedro 2.291, María Peláe 2.272, Sofia Coll 2.134, Almácor 2.058 y Miss Caffeina 1.994.

Angy, volvió a subirse al escenario a cantar tras dejarlo aparcado por un tiempo debido a problemas de ansiedad que la también actriz no dudó en hacer públicos y visibilizarlo. "Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor", reconocía en una entrevista.

Además, hace un tiempo tuvo que acudir al hospital por un fuerte dolor. "Night in the hospital, porque una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", compartió en las historias junto a una fotografía.

Tal y como relató, en un inicio pensó que serían "gases o apendicitis", sin embargo, los médicos descartaron que pudiera ser una inflamación del apéndice y la tuvieron ingresada una noche en el hospital para estudiar su caso y averiguar qué era lo que provocaba sus síntomas.

Cuando recibió los resultados, la mallorquina compartió la noticia con sus seguidores. Los análisis concluyeron que Angy padece la enfermedad de Crohn, una afección inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo. La actriz también explicó a través de las historias que al ser celíaca "tenía más posibilidades" de sufrir esta dolencia. “Me ingresaron para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", añadió.

La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica (de larga duración) que causa inflamación en el tracto digestivo. Puede afectar cualquier parte de este tracto, que va desde su boca hasta su ano. Pero, en general, afecta el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Crohn?Los síntomas de la enfermedad de Crohn pueden variar, dependiendo de dónde y qué tan grave sea su inflamación. Los síntomas más comunes incluyen:

Diarrea

Calambres y dolor abdominal

Pérdida de peso

Otros posibles síntomas son: