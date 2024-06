El zasca de Kiko Matamoros tras las chiquilladas de Alejandra Rubio: “Ha perdido el norte”

Se ha convertido en una de las estrellas de la televisión. Es Alejandra Rubio, y además de anunciar recientemente que será mamá de un bebé junto a Carlo Costanzio, es hija de Terelu Campos. Con lo que ello conlleva.

Ya estaba llamada a ser colaboradora televisiva, pero ella misma se ha prestado. Y ahora, en la cresta de la ola, tras anunciar su futura maternidad, Alejandra Rubio está comenzando a pasar facturitas. La última, a Kiko Matamoros.

"Está siendo una película de terror. Para mí que la sociedad esté en este punto me da miedo. Es una sociedad podrida, es muy bestia. Hay una parte que está mal, me da mucha pena. Como la verdad parece ser que solo lo tienen unos pocos, lo que diga yo no cuenta", aseguró Alejandra Rubio en el podcast de Pilar Vidal, 'Drama Queen'.

Al ser cuestionada sobre el motivo de sus palabras, o si se tratata de un 'dardo' para algún amigo que ahora de repente se habría convertido en "enemigo", Alejandra fue a más. "Quiero nombres", le pedía Pilu. "Kiko Matamoros", respondía ella. "Uy, yo no hablo de esas personas, ni de broma. No. A lo mío, Pilu", añadía posteriormente una Alejandra, también señalando a algunos de sus excompañeros en Telecinco, ahora presentes en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Kiko Matamoros no se muerde la lengua con Alejandra Rubio

Quedaba todavía el derecho a réplica. "Vivimos en una sociedad absolutamente podrida, donde todo se mueve por dinero, donde das una exclusiva diciendo que eres un personaje anónimo, pero cuando hay dinero te pudres, y te pudres de la mano de tu pareja. Tienes toda la razón del mundo, Alejandrita, vivimos en una mierda de sociedad que no te puedes fiar de nadie".

"De los discursos que da esta gente, mírate en el espejo los discursos que das, y luego como predicas con el ejemplo. Donde las familias se matan entre ellas y se venden en la tele las cuchilladas, como has hecho tú con Potota y su hijo, como tu madre y Potota contra su hijo. Es una mierda esta sociedad", añadía posteriormente el colaborador, que además aseguraba que se sentía en el derecho de opinar de su vida si ella misma la hacía pública.

"Yo posiblemente no me ocupe de lo que me tengo que ocupar, o no me he ocupado en mi vida de lo que me tenía que ocupar. Pero tú no me vas a decir a mí lo que voy a decir de ti, porque tú sí que te ocupas de que yo pueda decir de ti lo que me salga de las pelotas, ¿te queda clarito? Has vendido tu vida para que yo hable. Creo que he sido razonablemente honesto, bueno y generoso contigo, pero no me vas a enmendar la plana, tendrías que tener siete vidas".